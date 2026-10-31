Θεσσαλονίκη: Σοβαρός τραυματισμός 5χρονου έπειτα από πτώση από μπαλκόνι εμπορικού κέντρου

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Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε ένα παιδί, πέντε ετών, που έπεσε από τον πρώτο όροφο του εμπορικού κέντρου «Πλατεία», στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το παιδί κατέληξε στο κενό από τον πρώτο όροφο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέφεραν το παιδί εν ζωή στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

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