Έως 500.000 δολάρια σε influencers από το Instagram – Το μεγάλο σχέδιο για να χτυπήσει το YouTube

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Το Instagram, σύμφωνα με πληροφορίεςς έχει προσφέρει προσφορές έως και 500.000 δολαρίων σε ορισμένους influencers για να δημοσιεύουν εκτεταμένο περιεχόμενο στο Features, μια λειτουργία που βρίσκεται σε δοκιμή και θα επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν οριζόντια βίντεο διάρκειας έως και 90 λεπτών.

Oρισμένοι δημιουργοί έλαβαν προσφορές ύψους 50.000 δολαρίων, ενώ άλλοι έφτασαν σε εξαψήφια ποσά, σύμφωνα με το Business Insider, το οποίο απέδωσε τα δεδομένα σε πηγές που γνωρίζουν τις συμφωνίες.

«Έχουμε δημοσιοποιήσει ότι χρηματοδοτούμε το επιλεγμένο περιεχόμενο απευθείας με ορισμένους δημιουργούς για να τους υποστηρίξουμε», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta στο μέσο ενημέρωσης. «Οι λεπτομέρειες αυτών των συμφωνιών είναι εμπιστευτικές, αλλά είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε το περιεχόμενο να δημοσιεύεται», πρόσθεσαν, αναφέρει η ιστοσελίδα infobae.com/america.

Οι συμφωνίες με τους influencers δεν θα είναι αποκλειστικές

Σύμφωνα με το μέσο, ​​οι συμφωνίες δεν θα ανάγκαζαν τους δημιουργούς να εγκαταλείψουν άλλες πλατφόρμες. Μία από τις πηγές που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι το Instagram τους είχε ζητήσει να δημοσιεύουν βίντεο μεγάλης διάρκειας στο Features την ίδια ημέρα που τα ανεβάζουν στο YouTube.

Η πλατφόρμα βίντεο της Google διατηρεί σημαντική παρουσία μεταξύ εκείνων που παράγουν συνεντεύξεις, podcast, ντοκιμαντέρ και προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας. Το Instagram, από την άλλη πλευρά, έχει επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια σε Reels και σε μορφές σύντομης διάρκειας.

Ο Άνταμ Μόσερι, επικεφαλής του Instagram, δήλωσε ότι το εργαλείο δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει πλήρως. Σε μια ανάρτηση στο Threads την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε η λειτουργία, σημείωσε ότι η πρόσβαση θα επεκταθεί σταδιακά καθώς η εταιρεία συλλέγει σχόλια από τους δημιουργούς που συμμετέχουν στη δοκιμή.

«Κατανοούμε ότι η οικονομία είναι πολύ σημαντική και διερευνούμε πολλαπλές επιλογές για να βοηθήσουμε τους δημιουργούς βίντεο μεγάλης διάρκειας να πληρώνονται», έγραψε ο Mόσερι.

Η δήλωση επιβεβαιώνει ότι το Instagram αξιολογεί μεθόδους δημιουργίας εσόδων, αν και δεν διευκρινίζει ποιες θα είναι αυτές, πότε θα τεθούν σε ισχύ ή ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτές.

Το Instagram θα προσπαθήσει να συνδέσει τα Reels με μεγαλύτερες παραγωγές

Η πλατφόρμα θα δοκιμάσει επίσης εργαλεία για την περικοπή βίντεο μεγάλης διάρκειας και τη μετατροπή των αποσπασμάτων τους σε Reels. Αυτά τα κλιπ θα μπορούσαν να κατευθύνουν τους θεατές στην πλήρη παραγωγή χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν το Instagram.

Η εταιρεία είχε ήδη χρησιμοποιήσει οικονομικά κίνητρα για να προσελκύσει περιεχόμενο στις εφαρμογές της.

Το 2021, κατά την εποχή του IGTV, χρηματοδότησε επεισοδιακές παραγωγές από ορισμένους δημιουργούς. Η Meta εφάρμοσε επίσης προγράμματα μπόνους απόδοσης Reels, αν και πολλά από αυτά έχασαν την απήχησή τους με την πάροδο του χρόνου.

Ενώ η λειτουργία Features βρίσκεται σε φάση δοκιμών, το Instagram δεν έχει ανακοινώσει ημερομηνία για τη γενική διαθεσιμότητά της ή ένα μόνιμο σύστημα κατανομής εσόδων για βίντεο μεγάλης διάρκειας.

Τι λέει ο επικεφαλής του Instagram για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Άνταμ Μόσερι, επικεφαλής του Instagram, δήλωσε ότι η αντίσταση και η ανησυχία σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, ειδικά μεταξύ των καλλιτεχνών και των δημιουργών. Σε μια συνέντευξη στο podcast των Κόλιν και Σαμίρ, υποστήριξε ότι πολλοί άνθρωποι φοβούνται μήπως χάσουν ευκαιρίες εργασίας ή μήπως μείνουν πίσω από την ταχεία εξάπλωση αυτών των εργαλείων.

Η εκτελεστική εξουσία σημείωσε ότι οι ανησυχίες περιλαμβάνουν τη χρήση πρωτότυπων έργων για την εκπαίδευση μοντέλων, την πνευματική ιδιοκτησία, τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων και την πιθανή αυτοματοποίηση των θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με την άποψή του, η ανησυχία δεν περιορίζεται σε όσους εργάζονται σε δημιουργικούς τομείς, καθώς επηρεάζει και μηχανικούς, μαθηματικούς και άλλους τομείς που συνδέονται με την τεχνολογία.

Ο Μοσέρι αναγνώρισε ότι μέρος αυτού του φόβου είναι βάσιμος και προέβλεψε ένα σενάριο μεγαλύτερης απογοήτευσης.

Ως εκ τούτου, υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να διευρύνει τις δυνατότητες των ανθρώπων, αντί να δημιουργεί την αίσθηση ότι η τεχνολογία τους εκτοπίζει χωρίς να τους προσφέρει κανένα όφελος. Στην περίπτωση του Instagram, είπε ότι ο στόχος θα ήταν να δοθούν στους δημιουργούς περισσότερα εργαλεία.

Τον Αύγουστο του 2026, η πλατφόρμα ενημέρωσε τις ετικέτες για να αναγνωρίζει προφίλ που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη.

Η απόφαση επιδίωκε να διαφοροποιήσει αυτούς τους λογαριασμούς από εκείνους που διαχειρίζονται ιδιώτες, αν και ο Mosseri παραδέχτηκε ότι αυτό το έργο θα γίνει πιο δύσκολο καθώς θα βελτιώνονται τα συστήματα που είναι ικανά να δημιουργούν εικόνες, βίντεο και κείμενα.

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