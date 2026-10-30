Η Ντόρα έχει αλαζονεία και νεύρα και φαίνεται – Το απαξιωτικό «κλείσ’ το στόμα σου» και η κατακραυγή στα social media

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Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο πράγμα να ακούγεται από τα χείλη μιας πρώην υπουργού Εξωτερικών, με δεκαετίες κοινοβουλευτικής παρουσίας, η προτροπή «κλείσ’ το, ρε πουλάκι μου, το στόμα σου» προς μια γυναίκα που συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση. Κι όμως, αυτό συνέβη με πρωταγωνίστρια την Ντόρα Μπακογιάννη, στη διάρκεια εκδήλωσης στο Νοσοκομείο Χανίων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και επικριτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επίμαχη φράση, πέρα από την αγένειά της, αποπνέει μια απαξιωτική αντίληψη απέναντι στον συνομιλητή. Και όταν εκφέρεται από ένα τόσο έμπειρο πολιτικό πρόσωπο, αποκτά αναπόφευκτα μεγαλύτερη βαρύτητα.

Το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι η Ντόρα Μπακογιάννη έχασε την ψυχραιμία της. Είναι κυρίως ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να απευθυνθεί σε μια γυναίκα που συμμετείχε στη συζήτηση. Το υποτιθέμενα οικείο «ρε πουλάκι μου» δεν απαλύνει την προσταγή να κλείσει κάποιος το στόμα του. Αντιθέτως, μπορεί να την κάνει ακόμη πιο προσβλητική, προσθέτοντας έναν τόνο πατερναλισμού και συγκατάβασης.

Οι πολίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να σιωπούν μπροστά στους πολιτικούς. Και οι πολιτικοί, όσο ισχυροί ή έμπειροι κι αν είναι, οφείλουν να ανέχονται την κριτική, τις αντιρρήσεις, ακόμη και τις ενοχλητικές παρεμβάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη αποστροφή έγινε αντικείμενο κατακραυγής στα social media, με το ύφος της πρώην υπουργού να συγκεντρώνει τα περισσότερα αρνητικά σχόλια.

"Κλείστο ρε πουλάκι μου το στόμα σου ένα λεπτό!

Κλείστο!

Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ο!

ΜΙΛΑΩ!"

Η Ντόρα Μπακογιάννη δίνει ΕΝΤΟΛΗ στους υγειονομικούς στο νοσοκομείο Χανίων, να το "βουλώσουν" γιατί ΕΝΟΧΛΕΙΤΑΙ από τις παρεμβάσεις και δεν έχει συνηθίσει έτσι!

Πήγε να πουλήσει αυταρχισμό αλλά σε… pic.twitter.com/kKrBUz8OBR — Areti Athanasiou (@AretiAthanasiu) October 30, 2026

Ντόρα Μπακογιάννη : ΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ. Αυτή είναι η απάντηση της Ντόρας Μπακογιάννη στους πολίτες που διαμαρτύρονται. Όταν δεν αντέχεις την κριτική, δεν φιμώνεις τους πολίτες.

Η δημόσια υγεία δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και οι πολίτες δεν είναι υπήκοοι κανενός. pic.twitter.com/tWRWXdC1y6 October 30, 2026

ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ….

"Κλείστο ρε πουλάκι μου το στόμα σου ένα λεπτό!

Κλείστο!

Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ο!

ΜΙΛΑΩ!"

Η Ντόρα Μπακογιάννη δίνει ΕΝΤΟΛΗ στους υγειονομικούς στο νοσοκομείο Χανίων, να το "βουλώσουν" γιατί ΕΝΟΧΛΕΙΤΑΙ από τις παρεμβάσεις και δεν έχει συνηθίσει έτσι!

Πήγε να… pic.twitter.com/aKXwE41qPY — Ο ΠΑΡΛΑΠΙΠΑΣ (@XRHSTOSFRIK) October 30, 2026

Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ο! ΜΙΛΑΩ!»

Με αυτά τα λόγια, η Ντόρα Μπακογιάννη επιχείρησε να πουλήσει έναν πρωτοφανή αυταρχισμό μέσα στο νοσοκομείο Χανίων, δίνοντας ουσιαστικά «εντολή» στους υγειονομικούς και τους πολίτες να το βουλώσουν επειδή προφανώς ενοχλήθηκε από τις παρεμβάσεις τους. pic.twitter.com/EXLP7To7G3 October 30, 2026

Τα νεύρα και το παρασκήνιο με το Επικρατείας

Υπάρχει, ωστόσο, και μια πολιτική ανάγνωση της συμπεριφοράς της. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αποδέχθηκε την ιδέα να συμπεριληφθεί η Ντόρα Μπακογιάννη στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές.

Κάποιοι επιχειρούν να συνδέσουν την εμφανή νευρικότητα της πρώην υπουργού με αυτό το παρασκήνιο, θεωρώντας ότι ενδεχόμενη απόρριψη μιας τέτοιας προοπτικής θα μπορούσε να έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια.

Πρόκειται, ασφαλώς, για πολιτική ερμηνεία και όχι για αποδεδειγμένη αιτιώδη σύνδεση. Δεν γνωρίζει κανείς αν το ένα έχει οποιαδήποτε σχέση με το άλλο. Αλλά ακόμη κι αν η Ντόρα Μπακογιάννη έχει λόγους να είναι δυσαρεστημένη με τις εσωκομματικές ισορροπίες, αυτό δεν δικαιολογεί την απαξιωτική συμπεριφορά απέναντι σε πολίτες.

Το ουσιαστικό πολιτικό ζήτημα είναι άλλο: η εξουσία δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να απαιτεί σιωπή. Και η πολυετής πολιτική εμπειρία, αντί να αποτελεί άλλοθι για τέτοιες εκρήξεις, θα έπρεπε να λειτουργεί ως πρόσθετη υποχρέωση αυτοσυγκράτησης.

Κλείσε πουλάκι μου το στόμα σου λέει η Ντόρα σε υγειονομικό…ήταν που έλεγε να ξεκαβαλήσουν οι υπουργοί τα καλάμια

Βρε σα δε ντρέπεστε που νομίζετε ότι σας ανήκει η χώρα κ οι πολίτες της

Σούργελα pic.twitter.com/1tyjMoeoxJ — Gina Tzak (@GinaTzak) October 30, 2026

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