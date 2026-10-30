Η Ντόρα έχει αλαζονεία και νεύρα και φαίνεται – Το απαξιωτικό «κλείσ’ το στόμα σου» και η κατακραυγή στα social media

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Δεν είναι και το πιο συνηθισμένο πράγμα να ακούγεται από τα χείλη μιας πρώην υπουργού Εξωτερικών, με δεκαετίες κοινοβουλευτικής παρουσίας, η προτροπή «κλείσ’ το, ρε πουλάκι μου, το στόμα σου» προς μια γυναίκα που συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση. Κι όμως, αυτό συνέβη με πρωταγωνίστρια την Ντόρα Μπακογιάννη, στη διάρκεια εκδήλωσης στο Νοσοκομείο Χανίων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και επικριτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η επίμαχη φράση, πέρα από την αγένειά της, αποπνέει μια απαξιωτική αντίληψη απέναντι στον συνομιλητή. Και όταν εκφέρεται από ένα τόσο έμπειρο πολιτικό πρόσωπο, αποκτά αναπόφευκτα μεγαλύτερη βαρύτητα.
Το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι η Ντόρα Μπακογιάννη έχασε την ψυχραιμία της. Είναι κυρίως ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να απευθυνθεί σε μια γυναίκα που συμμετείχε στη συζήτηση. Το υποτιθέμενα οικείο «ρε πουλάκι μου» δεν απαλύνει την προσταγή να κλείσει κάποιος το στόμα του. Αντιθέτως, μπορεί να την κάνει ακόμη πιο προσβλητική, προσθέτοντας έναν τόνο πατερναλισμού και συγκατάβασης.
Οι πολίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να σιωπούν μπροστά στους πολιτικούς. Και οι πολιτικοί, όσο ισχυροί ή έμπειροι κι αν είναι, οφείλουν να ανέχονται την κριτική, τις αντιρρήσεις, ακόμη και τις ενοχλητικές παρεμβάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη αποστροφή έγινε αντικείμενο κατακραυγής στα social media, με το ύφος της πρώην υπουργού να συγκεντρώνει τα περισσότερα αρνητικά σχόλια.
Υπάρχει, ωστόσο, και μια πολιτική ανάγνωση της συμπεριφοράς της. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αποδέχθηκε την ιδέα να συμπεριληφθεί η Ντόρα Μπακογιάννη στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές.
Κάποιοι επιχειρούν να συνδέσουν την εμφανή νευρικότητα της πρώην υπουργού με αυτό το παρασκήνιο, θεωρώντας ότι ενδεχόμενη απόρριψη μιας τέτοιας προοπτικής θα μπορούσε να έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια.
Πρόκειται, ασφαλώς, για πολιτική ερμηνεία και όχι για αποδεδειγμένη αιτιώδη σύνδεση. Δεν γνωρίζει κανείς αν το ένα έχει οποιαδήποτε σχέση με το άλλο. Αλλά ακόμη κι αν η Ντόρα Μπακογιάννη έχει λόγους να είναι δυσαρεστημένη με τις εσωκομματικές ισορροπίες, αυτό δεν δικαιολογεί την απαξιωτική συμπεριφορά απέναντι σε πολίτες.
Το ουσιαστικό πολιτικό ζήτημα είναι άλλο: η εξουσία δεν δίνει σε κανέναν το δικαίωμα να απαιτεί σιωπή. Και η πολυετής πολιτική εμπειρία, αντί να αποτελεί άλλοθι για τέτοιες εκρήξεις, θα έπρεπε να λειτουργεί ως πρόσθετη υποχρέωση αυτοσυγκράτησης.
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