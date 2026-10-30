Τσίπρας από Ηλιούπολη: Ο νεοναζί έβαλε κουστούμι και γραβάτα, να γίνουμε το ανάχωμα στο αυγό του φιδιού

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Τη δέσμευση η ΕΛΑΣ να γίνει η εναλλακτική που χρειάζεται ο τόπος έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στην Ηλιούπολη. «Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν είναι δύναμη διαχείρισης και συνδιαχείρισης, αλλά ο αντίπαλος πόλος στη Δεξιά. Δεν είναι συμπληρωματική δύναμη στη Δεξιά, αν αυτή χρειαστεί δεκανίκι μετά τις επόμενες εκλογές. Τα λόγια αυτά απηύθυνε νωρίτερα ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συγκέντρωση», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός επιτέθηκε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα κρούσματα διαφθοράς. «Δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, είναι και αυτό που εγώ θα ονόμαζα ηθική κρίση. Είναι η διαφθορά, η διαφθορά που ξεχειλίζει από παντού. Και προσέξτε, η διαφορά έχει και οικονομικές επιπτώσεις».

Αναφέρθηκε στην κίνηση της κυβέρνησης να αποσύρει το άρθρο 23 για τους πλειστηριασμούς. «Πήγε να το περάσει νύχτα, με μια τροπολογία να μην τον πάρει κανένας χαμπάρι, για κακή του τύχη όμως σήμερα, σήμερα, υπήρξε ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης σε μια υπόθεση που τυχαία έσκασε σήμερα. Σε μια υπόθεση αντίστοιχη με αυτή που είδαμε στην Ισπανία, της Μαρικάρμεν, της συγχωρεμένης πια, ηλικιωμένης, που έγινε έξωση, ταλαιπωρήθηκε, ένα μεγάλο κύμα και κίνημα αλληλεγγύης όμως στήριξε το δικαίωμα αυτής της ηλικιωμένης γυναίκας να ζήσει και να πεθάνει στο σπίτι της, με αξιοπρέπεια».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος στην επανεμφάνιση του Ηλία Κασιδιάρη κάλεσε κάθε πολίτη να πολεμήσει τον φασισμό. Έθεσε, ακόμα, τον Πρωθυπουργό, τα ΜΜΕ, τις δημοσκοπικές εταιρείες προν των ευθυνών τους. «Το πιο προκλητικό, όμως, δεν είναι η δική του απόφαση· το πιο προκλητικό είναι η απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να επιτρέψει σε αυτόν τον εγκληματία την ημέρα του «όχι στον φασισμό» να κάνει εκδήλωση και να στείλει τα ΜΑΤ έξω από την εκδήλωση, προκειμένου να προπηλακίσουν και να χτυπήσουν τους δημοκρατικούς πολίτες που διαδήλωναν ενάντια στον φασισμό. Θέλω, λοιπόν, να αποδώσω σήμερα από την συγκέντρωσή μας στην Ηλιούπολη, να προειδοποιήσω για τις ευθύνες του τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Δεν θα ανεχθούμε μια στάση μεροληπτική της κυβέρνησης απέναντι στους εγκληματίες, στους νεοναζί και στους φασίστες. Δεν θα ανεχθούμε και έχει μεγάλη ευθύνη για να προστατεύσει τους δημορκατικούς πολίτες απέναντι στους φασίστες και τους νεοναζί. Την έκκληση αυτή, όμως, θέλω να την απευθύνω και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και στις δημοσκοπικές εταιρείες που έχουν επίσης με ίδια ευθύνη, διότι κάνει κανονικοποιούν την βία της ακροδεξιάς μέσα από την υπερβολική της προβολή και μέσα από τη δυνατότητα παρουσίας σε δημόσιο χώρο των εγκληματιών, νεοναζί».

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

«Και να σας προσφωνήσω, γιατί όχι, ελασίτες και ελασίτισσες, καλώς ήρθατε στην πρώτη μας συνάντηση εδώ, στα νότια προάστια. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, γιατί μας δίνει δύναμη, αλλά ταυτόχρονα βλέποντας την πολυπληθή παρουσία σήμερα σε μια πρώτη συνάντηση που κάνουμε για να συγκροτήσουμε την παρουσία μας στο επίπεδο της γειτονιάς, της πόλης, του δήμου, περνώντας το δεύτερο στάδιο της οργανωτικής μας συγκρότησης, θέλω να αναρωτηθούμε όλοι πόσο πολύ δικαιωθήκαμε βλέποντας όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας τον τελευταίο διάστημα, που πήραμε τη δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση πριν από 5 μόλις μήνες να ιδρύσουμε την ΕΛ.Α.Σ.

Και βλέπουμε ότι πλέον σχεδόν κάθε οικογένεια, εκτός από τους βολεμένους, σχεδόν κάθε οικογένεια δυσκολεύεται να περάσει το κατώφλι των σούπερ μάρκετ, να ανοίξει τον λογαριασμό της ΔΕΗ, να πληρώσει το ενοίκιο, όσο περνάει ο καιρός. Και βλέπουμε στη χώρα μας τη διαφθορά να πιάνει ταβάνι και να ξεχειλίζει από παντού, όσο περνάει ο καιρός. Και βλέπουμε τις ανισότητες να διευρύνονται, αλλά και το απολίθωμα του φασισμού να βγαίνει από το χρονοντούλαπο της ιστορίας, και από το καβούκι τους να βγαίνουν και να μας απειλούν ξανά, τόσο συνειδητοποιούμε πόσο αναγκαία ήταν η συγκρότηση της ΕΛ.Α.Σ. πριν από 5 μήνες.

Αυτό που διακυβεύεται είναι αν θα υπάρχει ισχυρή προοδευτική απάντηση απέναντι στη λαίλαπα του νεοφιλελευθερισμού, αλλά και στην αναγέννηση του αυγού του φιδιού, της ακροδεξιάς. Και η ΕΛΑΣ, ίσως το έχει το όνομα, θα είναι και τώρα το ανάχωμα, και απέναντι στον φασισμό και απέναντι στην αδικία. Και απέναντι στην ακρίβεια και απέναντι στη διαφθορά. Απέναντι στις πολιτικές που γεννούν τις ανισότητες, τις δεξιάς του Κ. Μητσοτάκη, αλλά και απέναντι σε αυτούς που απειλούν να ξαναδημιουργήσουν συνθήκες μίσους και διχασμού στον ελληνικό λαό.

Και αυτή είναι μια βαριά ιστορική ευθύνη που αναλαμβάνουμε. Να είμαστε η απάντηση και η εναλλακτική πρόταση, γιατί η Ελλάδα χρειάζεται μια ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μπορεί να κοιτάει στα μάτια την δεξιά και να τη νικήσει στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες. Γιατί η Ελλάδα χρειάζεται μια εναλλακτική προοδευτικής διακυβέρνησης.

Όχι μια δύναμη διαχείρισης, όχι μια δύναμη συνδιαχείρισης, μια ακόμα δύναμη συνδιαχείρισης, αλλά τον αντίπαλο πόλο στη δεξιά, όχι συμπληρωματική δύναμη στη δεξιά αν χρειαστεί δεκανίκι μετά τις επόμενες εκλογές. Και αυτό ακριβώς είναι, είμαστε, όλοι εμείς εδώ, όλοι όσοι συγκροτούμε την ΕΛ.Α.Σ. Θέλω, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σύντομο χαιρετισμό σήμερα, να μη μακρηγορήσω, αλλά να πω δυο λόγια και για τη συγκυρία και για τον σχεδιασμό μας στο επόμενο διάστημα. Όπως σας είπα, κλείνουμε 5 μήνες από την ίδρυσή μας. Έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος της ιδρυτικής μας πράξης. Τώρα περνάμε στον δεύτερο κύκλο, στον δεύτερο γύρο. Ποιος είναι ο δεύτερος κύκλος; Είναι αυτός της δημιουργίας οργανώσεων ύπαρξης και παρουσίας της Ελλάς παντού, στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, στους χώρους διασκέδασης, εκεί όπου οι νέοι άνθρωποι δίνουν τον αγώνα τους για τις σπουδές, για την προκοπή τους, διότι ο πρώτος γύρος είχε το στίγμα της διαδικτυακής παρουσίας μας, τώρα ήρθε η ώρα και για τη φυσική παρουσία.

Να βρεθούμε δίπλα στους πολίτες, εκεί όπου έχουν ανάγκη, εκεί όπου αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της καθημερινότητας, για να τους ακούσουμε, όχι για να τους καθοδηγήσουμε, ας πούμε, να τους ακούσουμε και να δουλέψουμε μαζί τους, να λύσουμε τα προβλήματα, να σταθούμε πλάι τους εκεί που αγωνιούν και εκεί που αγωνίζονται για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Και να τους πείσουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει εναλλακτικός δρόμος, από αυτόν που ζούμε σήμερα, που μας οδηγεί στην οικονομική εξαθλίωση πολλούς και πολλές από εμάς, αλλά και στην ηθική, ηθική κατάπτωση και εξαθλίωση.

Ξέρετε γιατί δεν με ακούτε; Γιατί εμείς δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα που έχουν όλοι οι άλλοι, που έχουν το κρατικό προϋπολογισμό, να κάνουμε εκδηλώσεις πολύ υψηλού κόστους. Διότι εμείς είμαστε εδώ, χάρη στη στήριξη των εθελοντών, των μελών και των φίλων μας, και έχουμε μια μικρή, μικροφωνική εγκατάσταση την οποία πηγαίνουμε από εκδήλωση σε εκδήλωση, αλλά ακόμα κι αν δεν ακούτε τα λόγια που εκπέμπει το στόμα μου, σίγουρα ακούτε τη θέρμη της ψυχής. Και η θέρμη της ψυχής είναι ότι πάμε μαζί, πάμε μαζί για να νικήσουμε, πάμε μαζί για να συγκροτήσουμε τον αντίπαλο πόλο στη συντηρητική δεξιά παράταξη που μας κυβερνά τα τελευταία 7 χρόνια. Έλεγα όμως, έλεγα όμως, ότι δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση, είναι και αυτό που εγώ θα ονόμαζα ηθική κρίση. Είναι η διαφθορά, η διαφθορά που ξεχειλίζει από παντού. Και προσέξτε, η διαφορά έχει και οικονομικές επιπτώσεις…

Και το λέω αυτό γιατί παντού συναντώ και συναντούμε όλοι μας δύο Ελλάδες: δύο Ελλάδες κάτω από τον ίδιο ήλιο, η μία είναι η Ελλάδα του μόχθου, της εντιμότητας, της δημιουργίας, των ανθρώπων που θέλουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια από την έντιμη προσπάθειά τους να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, ε, του κυρίου Χασάπη και του κυρίου Φραπέ και του κυρίου Κουρκουδίνα, που παίρνουνε τις επιδοτήσεις των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλειέων. Η Ελλάδα του κ., όπως τον είπαμε, του κ. Χωριάτικου, ε, που έκλεβε το ελληνικό δημόσιο κάτω δήθεν από τα μάτια, αλλά και με τις πλάτες, θα πω εγώ, της κρατικής μηχανής. Ή του κ. Μπεκίρη, του εθελοντή, στο γραφείο του πρωθυπουργού που τον έκανε ποτέ ποθεν έσχες. Υπάρχουν λοιπόν δύο Ελλάδες: εμείς θέλουμε να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα της δημιουργίας του μόχθου και της εντιμότητας. Και όταν μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε τους ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας, εμείς τους απαντάμε: στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε, στην εντιμότητά μας θα βρούμε το δημοσιονομικό χώρο.

Θέλω να σας το μεταφέρω, γιατί είναι μια είδηση που πρόσφατα, πριν από λίγες ώρες, βγήκε, ότι η Ελλάδα του αγώνα της αλληλεγγύης είχε μια νίκη σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης, μέσω του κυρίου Πιερρακάκη, επιχείρησε μια τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει της οποίας δίνονταν οι δυνατότητα στους σερβίστερ, στα funds, να μπορούν να προχωρούν σε πλειστηριασμούς και εξώσεις χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση. Βάση του ιδιωτικού συμφωνητικού της σύμβασης που είχαν συνάψει οι δανειολήπτες με τους πιστωτές. Και πήγε να το περάσει νύχτα, με μια τροπολογία να μην τον πάρει κανένας χαμπάρι, για κακή του τύχη όμως σήμερα, σήμερα, υπήρξε ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης σε μια υπόθεση που τυχαία έσκασε σήμερα. Σε μια υπόθεση αντίστοιχη με αυτή που είδαμε στην Ισπανία, της Μαρικάρμεν, της συγχωρεμένης πια, ηλικιωμένης, που έγινε έξωση, ταλαιπωρήθηκε, ένα μεγάλο κύμα και κίνημα αλληλεγγύης όμως στήριξε το δικαίωμα αυτής της ηλικιωμένης γυναίκας να ζήσει και να πεθάνει στο σπίτι της, με αξιοπρέπεια.Στη Θεσσαλονίκη μια ηλικιωμένη γυναίκα και μάλιστα με αναπηρία.

Και ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης ξεδιπλώθηκε, και φόβισε αυτούς που μας κυβερνούν, και μόλις πριν από λίγο άρον άρον απέσυραν το άρθρο 23 που έδινε τη δυνατότητα στους Έλληνες να προχωρούν δίχως δικαστική απόφαση σε πλειστηριασμούς. Αυτό είναι ένα μήνυμα για τη δύναμη που μπορεί να έχει το κίνημα των πολιτών, το κίνημα της αλληλεγγύης, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια προειδοποίηση για όλους εμάς: έρχεται η προεκλογική περίοδος, και φοβούνται το πολιτικό κόστος. Φανταστείτε, αυτή η κυβέρνηση, με όλα όσα έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα, τα 7 αυτά χρόνια, σε λίγους μήνες να πάρει και μια τρίτη τετραετία. Φανταστείτε τι περιμένει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία για αυτό. Θέλω να έχετε στο μυαλό σας ότι ο αγώνας που δίνουμε δεν είναι ένας αγώνας ιδιοτέλειας, είναι ένας αγώνας κοινωνικής προσφοράς. Είναι ένας αγώνας για να στηρίξουμε την κοινωνία και τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, γι’ αυτό και τον αγώνα μας αυτόν πρέπει να τον διεξαγάγουμε μέσα στην κοινωνία, στο πλάι της κοινωνίας, και από την κοινωνία να βγει η δυναμική της νίκης στις επόμενες εκλογές για την ΕΛ.Α.Σ.

Το δεύτερο που ήθελα να πω στο σημερινό σύντομο μου χαιρετισμό, έχει να κάνει με αυτό που αναφέρθηκα, εισαγωγικά, ότι η ύπαρξή μας έχει και μια ιστορική αναγκαιότητα, πέραν αυτής της αναγκαιότητας για μια ισχυρή προοδευτική παράταξη στον τόπο, την αναγκαιότητα να υπάρξει ένα ανάχωμα στο φασισμό, στον νεοναζισμό που ξαναβγαίνει, δυστυχώς, από το καβούκι του σε αυτόν τον τόπο. Προχθές, μια ιστορική μέρα για τη χώρα μας, ημέρα μνήμης, ημέρα του πάνδημου και παλαϊκού «όχι» απέναντι σε ποιον; Απέναντι στον φασισμό, στον ιταλικό φασισμό. Ημέρα που τιμούμε τους αγώνες και το αίμα του ελληνικού λαού στα βουνά της Πίνδου απέναντι στον φασισμό, αλλά και αργότερα της Εθνικής Αντίστασης απέναντι στη γερμανική κατοχή, τη ναζιστική κατοχή. Διάλεξε, πώς το έλεγαν κάποιοι βουλευτές της Ν.Δ. ότι χρειαζόμαστε μια καθωσπρέπει χρυσή αυγή, έτσι το είχαν πει;

Ο καταδικασμένος για συμμετοχή και για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, όχι κάποιος που μπήκε φυλακή για τις ιδέες του, αλλά ένας εγκληματίας που μπήκε φυλακή γιατί συμμετείχε σε μια εγκληματική οργάνωση που δολοφονούσε, που δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα και του Σ. Λουγκμάν, που τραμπούκισε, τραυμάτισε δεκάδες πολίτες επειδή είχαν άλλο χρώμα στο δέρμα τους ή άλλες ιδέες. Αυτός, λοιπόν, ο εγκληματίας φόρεσε κοστούμι, φόρεσε γραβάτα. Ο νεοναζί. Γιατί ξέρει ο ναζισμός να καμουφλάρεται. Και πήγε να κάνει εκδήλωση τη μέρα του εορτασμού του «όχι στον φασισμό, στη Θεσσαλονίκη». Το πιο προκλητικό, όμως, δεν είναι η δική του απόφαση· το πιο προκλητικό είναι η απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να επιτρέψει σε αυτόν τον εγκληματία την ημέρα του «όχι στον φασισμό» να κάνει εκδήλωση και να στείλει τα ΜΑΤ έξω από την εκδήλωση, προκειμένου να προπηλακίσουν και να χτυπήσουν τους δημοκρατικούς πολίτες που διαδήλωναν ενάντια στον φασισμό. Θέλω, λοιπόν, να αποδώσω σήμερα από την συγκέντρωσή μας στην Ηλιούπολη, να προειδοποιήσω για τις ευθύνες του τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Δεν θα ανεχθούμε μια στάση μεροληπτική της κυβέρνησης απέναντι στους εγκληματίες, στους νεοναζί και στους φασίστες. Δεν θα ανεχθούμε και έχει μεγάλη ευθύνη για να προστατεύσει τους δημορκατικούς πολίτες απέναντι στους φασίστες και τους νεοναζί.

Την έκκληση αυτή, όμως, θέλω να την απευθύνω και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και στις δημοσκοπικές εταιρείες που έχουν επίσης με ίδια ευθύνη, διότι κανονικοποιούν την βία της ακροδεξιάς μέσα από την υπερβολική της προβολή και μέσα από τη δυνατότητα παρουσίας σε δημόσιο χώρο των εγκληματιών, νεοναζί. Κυρίως όμως θέλω να απευθυνθώ στους απλούς πολίτες, στους καθηγητές και στους δασκάλους, στα σχολεία μας, και να πω: μην επιτρέψετε να φωλιάσει στις σχολικές αίθουσες το αυγό του φιδιού. Πολεμήστε το, πολεμήστε το με τα όπλα που έχουμε και ξέρουμε να το πολεμάμε. Με τη γνώση της ιστορίας. Με την κριτική σκέψη. Με την αξιοπρέπεια. Και με την προσπάθεια να εμφυσήσουμε στα νέα παιδιά τα δημοκρατικά ιδεώδη. Κυρίως όμως απευθυνόμενος σε όλες και σε όλους εσάς, να πω ότι είναι δική μας η ευθύνη. Είναι δική μας η ευθύνη για να θυμηθώ τους στίχους το φασισμό βαθιά καταλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνος. Τσάκισέ τον. Εμείς λοιπόν πρέπει να γίνουμε το ανάχωμα απέναντι στο αυγό του φιδιού, απέναντι στον φασισμό και τον νεοναζισμό, και να δώσουμε μια υπόσχεση απέναντι στα παιδιά μας, μια υπόσχεση απέναντι στο μέλλον, ότι δεν θα αφήσουμε ξανά τις γειτονιές της Αθήνας ή οποιασδήποτε άλλης πόλης έρμαιο στην στις ομάδες τις εγκληματικές, στις ομάδες τα τάγματα εφόδου, όπως έγινε πριν από 15 χρόνια. Το χρωστάμε απέναντι στον Παύλο Φύσσα, στον Λουκμάν, απέναντι στη νέα γενιά, απέναντι στο μέλλον.

Να σας πω ότι ο αγώνας που έχουμε να δώσουμε είναι ένας αγώνας δύσκολος, το γνωρίζουμε, αλλά είναι ένας όμορφος αγώνας. Γιατί αυτό που μας κινεί είναι πολύ όμορφα ιδανικά, το ιδανικό της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εντιμότητας, της ανιδιοτέλειας. Θα σταθούμε, λοιπόν, όρθιοι σε αυτόν τον αγώνα και σας καλώ όλες και όλους να γίνετε η ΕΛ.Α.Σ. στη γειτονιά σας, η ΕΛ.Α.Σ. στον χώρο δουλειάς σας, η ΕΛ.Α.Σ. γιατί, προσέξτε, δεν θέλω και δεν θέλουμε να είμαστε μια δύναμη η οποία βρίσκεται σε κλειστά γραφεία και διαδρόμους.

Αλλά στους δρόμους, στους αγώνες, εκεί όπου η ανάγκη για μια καλύτερη ζωή, μετουσιώνεται σε πάλη και διεκδίκηση. Θέλουμε, λοιπόν, και πιστεύουμε ότι δίπλα στους πολίτες, μαζί με τους πολίτες, μπορούμε τους επόμενους μήνες να κάνουμε πράξη το όραμα για την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αναγκαία αλλαγή πολιτικής.

Διότι δεν αρκεί απλά η εναλλαγή στη διακυβέρνηση. Αυτό που απαιτείται είναι μια πολιτική ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων που θα στηρίξουν την κοινωνία, θα στηρίξουν τους ανθρώπους της δουλειάς, θα δώσουν μια άλλη προοπτική για τον τόπο. Σας καλώ, λοιπόν, να δώσουμε μαζί την όμορφη μάχη, ώστε αυτός να είναι ο τελευταίος χειμώνας με κυβέρνηση Ν.Δ. του Κυριάκου Μητσοτάκη στον τόπο μας. Ως εδώ, λοιπόν. Αν το πιστέψουμε και αγωνιστούμε, θα το κάνουμε πράξη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.

Διότι δεν αρκεί απλά η εναλλαγή στη διακυβέρνηση. Αυτό που απαιτείται είναι μια πολιτική ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων που θα στηρίξουν την κοινωνία, θα στηρίξουν τους ανθρώπους της δουλειάς, θα δώσουν μια άλλη προοπτική για τον τόπο. Σας καλώ, λοιπόν, να δώσουμε μαζί την όμορφη μάχη, ώστε αυτός να είναι ο τελευταίος χειμώνας με κυβέρνηση Ν.Δ. του Κυριάκου Μητσοτάκη στον τόπο μας. Ως εδώ, λοιπόν. Αν το πιστέψουμε και αγωνιστούμε, θα το κάνουμε πράξη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας».

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