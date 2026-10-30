«Πράσινο φως» από Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την πώληση πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

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Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε απόψε ότι ενέκρινε την πιθανή πώληση πυραύλων PATRIOT Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement στην Ουκρανία, εκτιμώμενης αξίας 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Κύριος ανάδοχος θα είναι η Lockheed Martin, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.
Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι το Κίεβο αναμένει εδώ και σχεδόν έναν μήνα την έγκριση των ΗΠΑ για την προμήθεια πυραύλων. Η καθυστέρηση αυτή σημειώνεται ενώ η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της σε ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του άμαχου πληθυσμού.
Ο Ζελένσκι έχει απευθύνει επανειλημμένες εκκλήσεις προς την Ουάσιγκτον για επίσπευση των παραδόσεων, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και αυξάνονται οι ανάγκες της χώρας σε αμυντική υποστήριξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύουν την Ουκρανία με πυραύλους που χρηματοδοτούνται μέσω αγορών από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του προγράμματος PURL.
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