Η Ισπανία εξετάζει την αναστολή των σιδηροδρομικών δρομολογίων Μαδρίτης-Βαρκελώνης μετά το πολύνεκρο δυστύχημα

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Η Ισπανία εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής των σιδηροδρομικών δρομολογίων μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα αυτής της εβδομάδας που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 69 ανθρώπους, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε.

Η γραμμή Μαδρίτης-Βαρκελώνης, η οποία συνδέει τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, πρόκειται να ανακαινιστεί το επόμενο έτος. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπου τα δρομολόγια συχνά αναστέλλονται κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, η Ισπανία παραδοσιακά διατηρεί τη λειτουργία των τρένων, πραγματοποιώντας τις αναβαθμίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας ή τα Σαββατοκύριακα.

Μια πιθανή διακοπή των δρομολογίων θα άφηνε τους επιβάτες χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ των δύο πόλεων για διάστημα ενός έως δύο ετών, ανέφερε ο Πουέντε.

Η σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στο Τολέδο, την Τετάρτη, αποτέλεσε το πιο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, καθώς και τη δεύτερη σοβαρή σύγκρουση εντός του τρέχοντος έτους. Η επιδείνωση των δημόσιων υποδομών αποτελεί πρόβλημα για τη χώρα τα τελευταία χρόνια, ενώ το ζήτημα αυτό αρχίζει να επηρεάζει την προεκλογική εκστρατεία ενόψει των γενικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου.

Ο Πουέντε δήλωσε ότι ο καθοριστικός παράγοντας για την απόφαση σχετικά με τη συνέχιση ή μη των δρομολογίων υψηλής ταχύτητας στην πιο πολυσύχναστη γραμμή της χώρας δεν θα είναι η ασφάλεια, αλλά το κατά πόσο η ακρίβεια και η αξιοπιστία των δρομολογίων θα επηρεαστούν από τις εργασίες συντήρησης.

Η κυβέρνηση επανεξετάζει τη στρατηγική της, δεδομένης της γενικότερης «έλλειψης εμπιστοσύνης στο σιδηροδρομικό σύστημα», σημείωσε ο ίδιος.

Ο ίδιος ο Πουέντε δέχεται πιέσεις να παραιτηθεί, εξαιτίας των δυστυχημάτων που σημειώθηκαν φέτος, κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ωστόσο, αποτελεί έναν από τους στενότερους συμμάχους του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ και χαίρει εκτίμησης στη βάση του Σοσιαλιστικού Κόμματος, λόγω της δυναμικής παρουσίας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δήλωσε ότι θα αποχωρούσε από τη θέση του μόνο εάν έκρινε ότι δεν είναι ικανός να επιτελέσει το έργο του ή εάν θεωρούσε ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού.

«Θα συνεχίσω να προχωρώ, προσπαθώντας να εκπληρώσω το καθήκον μου: να σταθώ απέναντι στο κοινό, να δώσω εξηγήσεις, να διευκρινίσω τα γεγονότα και να αναζητήσω τρόπους βελτίωσης του συστήματος», τόνισε.

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