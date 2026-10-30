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30.10.2026 21:00

Η Νάνσι Πελόζι επιχειρεί να «συνετίσει» Μαμντάνι και Ελ Σαγιέντ για τη στάση τους απέναντι στο Ισραήλ – «Είναι λάθος»

30.10.2026 21:00
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Η πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Νάνσι Πελόζι, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ελπίζει πως το κόμμα της θα σημειώσει μεγάλες νίκες στις ενδιάμεσες εκλογές της επόμενης εβδομάδας, και ότι οι προοδευτικοί Δημοκρατικοί που έχουν ασκήσει κριτική στο Ισραήλ δεν εκπροσωπούν τη συναίνεση εντός του κόμματος, το οποίο επιδιώκει να κερδίσει τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Η Πελόζι, 86 ετών, η οποία ολοκληρώνει μια πορεία 40 ετών στην Ουάσιγκτον, άσκησε επίσης κριτική σε δηλώσεις του Ζόχραν Μαμντάνι σχετικά με το Ισραήλ. Ανέφερε δε ότι όποιος εντός του κόμματός της αρνείται το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει ως εβραϊκό κράτος, εκφράζει απόψεις που είναι «κάτι παραπάνω από ανησυχητικές — είναι λανθασμένες».

«Οι άνθρωποι εκπροσωπούν τις εκλογικές τους περιφέρειες και οφείλουμε να το σεβαστούμε αυτό», είπε. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «αυτό δεν σημαίνει πως επηρεάζει τη συναίνεση εντός του Δημοκρατικού Κόμματος».

«Όσο για αυτόν τον νέο άνθρωπο στο Μίσιγκαν, θα δούμε αν θα εκλεγεί στο Κογκρέσο», συμπλήρωσε η Πελόζι, αναφερόμενη στον Δρ. Ελ-Σαγιέντ. «Όσο για τον Μαμντάνι —ο Θεός να τον έχει καλά— ελπίζω να πετύχει στο έργο του. Ωστόσο, διαφωνώ με ορισμένα από τα πράγματα που έχει πει».

Κατά τη διάρκεια του podcast, ο οικοδεσπότης εξομολογήθηκε στην Πελόζι ότι τον «θλίβει» —ως Δημοκρατικό δια βίου αλλά και ως Εβραίο— το γεγονός ότι εξέχουσες φωνές εντός του κόμματος φαίνεται να αποσύρουν τη στήριξή τους προς το Ισραήλ.

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