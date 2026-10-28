Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο – Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

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Το ετήσιο service μοιάζει περιττό έξοδο όταν το αυτοκίνητο έχει διανύσει μόλις 2.000 ή 3.000 χιλιόμετρα. Όμως, το οδόμετρο δεν λέει όλη την αλήθεια για τη συντήρησή του, ειδικά όταν η χρήση περιορίζεται σε μικρές διαδρομές μέσα στην πόλη.

«Αφού δεν το κίνησα σχεδόν καθόλου, γιατί να αλλάξω πάλι λάδια;». Είναι μια ερώτηση που ακούγεται συχνά στα συνεργεία και έχει λογική. Όταν από το προηγούμενο service έχουν περάσει ελάχιστα χιλιόμετρα, δύσκολα πείθεσαι ότι ήρθε ξανά η ώρα να πληρώσεις για συντήρηση. Ειδικά αν το αυτοκίνητο λειτουργεί κανονικά, δεν ακούγεται κάτι περίεργο και δεν παρουσιάζει κάποιο εμφανές πρόβλημα. Ωστόσο, η συντήρηση δεν υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση την απόσταση. Ο χρόνος μετράει επίσης, όπως και οι συνθήκες στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί αυτά τα λίγα χιλιόμετρα. Μάλιστα, ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται μόνο για κοντινές μετακινήσεις μπορεί να ταλαιπωρεί το λιπαντικό του περισσότερο από ένα άλλο που διανύει πολλαπλάσια απόσταση σε μεγαλύτερες διαδρομές. Η απάντηση στο αν χρειάζεται service κάθε χρόνο ξεκινά από τις οδηγίες του κατασκευαστή. Όταν το πρόγραμμα συντήρησης αναφέρει συγκεκριμένο αριθμό χιλιομέτρων ή δώδεκα μήνες, ισχύει όποιο όριο συμπληρωθεί πρώτο. Αν, για παράδειγμα, προβλέπεται συντήρηση κάθε 15.000 χιλιόμετρα ή έναν χρόνο, δεν περιμένεις να φτάσεις τα 15.000 χιλιόμετρα επειδή μέσα στο δωδεκάμηνο έκανες μόνο 3.000. Αυτό δεν αποτελεί καθολικό κανόνα για όλα τα μοντέλα. Υπάρχουν αυτοκίνητα με διετή διαστήματα συντήρησης, αλλά και συστήματα που προσαρμόζουν την υπενθύμιση αλλαγής λαδιών ανάλογα με τη χρήση. Επομένως, ακολουθείς το πρόγραμμα του δικού σου αυτοκινήτου, με τον συγκεκριμένο κινητήρα, και όχι ό,τι ισχύει για το αυτοκίνητο ενός φίλου.

Γιατί τα λίγα χιλιόμετρα μπορεί να ταλαιπωρούν τον κινητήρα

Σκέψου δύο αυτοκίνητα που κάνουν από 4.000 χιλιόμετρα τον χρόνο. Το πρώτο βγαίνει από το γκαράζ κυρίως τα Σαββατοκύριακα και καλύπτει αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα κάθε φορά. Το δεύτερο χρησιμοποιείται καθημερινά για να πάει ο ιδιοκτήτης του στο γραφείο ή στα καταστήματα της γειτονιάς, με τον κινητήρα να σβήνει έπειτα από λίγα λεπτά. Το κοντέρ καταγράφει την ίδια ετήσια απόσταση, αλλά οι συνθήκες λειτουργίας διαφέρουν σημαντικά. Στις πολύ σύντομες διαδρομές, ο κινητήρας ξεκινά επανειλημμένα κρύος και συχνά σβήνει πριν ζεσταθεί πλήρως το λιπαντικό. Η υγρασία και το καύσιμο που μπορεί να περάσουν στο λάδι δεν απομακρύνονται το ίδιο αποτελεσματικά, επηρεάζοντας σταδιακά τις ιδιότητές του. Ακόμη και αν ο δείκτης θερμοκρασίας του ψυκτικού έχει φτάσει στη φυσιολογική θέση του, αυτό δεν σημαίνει ότι το λάδι έχει αποκτήσει την κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας. Γι’ αυτό οι επαναλαμβανόμενες κοντινές μετακινήσεις περιλαμβάνονται συχνά στις απαιτητικές συνθήκες χρήσης που προβλέπουν οι κατασκευαστές. Με άλλα λόγια, το «κάνω λίγα χιλιόμετρα» δεν αρκεί για να κρίνουμε πόσο επιβαρύνεται ένας κινητήρας. Χρειάζεται να γνωρίζουμε και πώς γίνονται αυτά τα χιλιόμετρα.

Δεν αλλάζουμε τα πάντα κάθε χρόνο

Το ότι έφτασε η ημερομηνία του service δεν σημαίνει ότι το αυτοκίνητο χρειάζεται κάθε φορά εκτεταμένες εργασίες. Η αλλαγή λαδιών και φίλτρου, όταν προβλέπεται, δεν συνεπάγεται αυτόματα αντικατάσταση όλων των υπόλοιπων αναλώσιμων. Μπουζί, φίλτρα και άλλα εξαρτήματα έχουν τα δικά τους διαστήματα ελέγχου ή αντικατάστασης. Ορισμένες εργασίες καθορίζονται κυρίως από τα χιλιόμετρα, άλλες έχουν και χρονικό όριο, ενώ πρόσθετες ανάγκες μπορεί να προκύψουν από την κατάσταση του αυτοκινήτου. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να γίνουν οι εργασίες που αντιστοιχούν στην ηλικία, στα χιλιόμετρα και στη χρήση του. Μια αναλυτική ενημέρωση από το συνεργείο βοηθά να γνωρίζεις τι προβλέπει το πρόγραμμα συντήρησης και τι προτείνεται επειδή εντοπίστηκε συγκεκριμένη φθορά. Επίσης, το service δεν περιορίζεται στο άδειασμα των παλιών λαδιών και στην τοποθέτηση καινούργιων. Είναι ευκαιρία να ελεγχθούν τα φρένα, τα ελαστικά, η μπαταρία, η ανάρτηση και πιθανές διαρροές. Προβλήματα σε αυτά τα σημεία δεν συνοδεύονται πάντοτε από κάποια προειδοποιητική λυχνία.

Η ακινησία δεν σταματά τον χρόνο

Ένα αυτοκίνητο που μένει σταθμευμένο για εβδομάδες δεν διατηρείται αυτόματα στην κατάσταση που βρισκόταν μετά το προηγούμενο service. Η μπαταρία 12 V μπορεί να αποφορτίζεται, τα ελαστικά χρειάζονται έλεγχο πίεσης και τα υλικά εξακολουθούν να γερνούν. Αντίστοιχα, τα υγρά φρένων και το ψυκτικό ακολουθούν τις προβλέψεις του κατασκευαστή, ενώ σε ορισμένους κινητήρες ο ιμάντας χρονισμού έχει όριο αντικατάστασης τόσο σε χιλιόμετρα όσο και σε χρόνια. Το μικρό νούμερο στο οδόμετρο δεν αποτελεί λόγο να αγνοηθούν αυτές οι προθεσμίες. Η ίδια λογική ισχύει και για τα υβριδικά. Το γεγονός ότι ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί λιγότερο δεν καταργεί τις απαιτήσεις συντήρησής του. Ακόμη και σε ένα plug-in hybrid που πραγματοποιεί τις περισσότερες καθημερινές μετακινήσεις ηλεκτρικά, ακολουθούμε το προβλεπόμενο πρόγραμμα. Στα αμιγώς ηλεκτρικά, φυσικά, δεν υπάρχει αλλαγή λαδιών κινητήρα εσωτερικής καύσης. Παραμένουν όμως οι ανάγκες ελέγχου άλλων συστημάτων, με τη συχνότητα και τις εργασίες να διαφέρουν ανά μοντέλο. Αν λοιπόν το αυτοκίνητό σου προβλέπει ετήσιο service, η συμπλήρωση του χρόνου αρκεί για να προγραμματίσεις την επίσκεψη, ακόμη και με ελάχιστα χιλιόμετρα. Η οικονομία βρίσκεται στο να κάνεις τις σωστές εργασίες όταν χρειάζονται. Όχι στο να μεταθέτεις τη συντήρηση μέχρι το κοντέρ να δείξει έναν αριθμό που σου φαίνεται πιο δικαιολογημένος.

Πηγή: autotypos.gr

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