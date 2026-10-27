Αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων: Πώς ξέρει πότε να ανάψει;

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Η αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων παρακολουθεί τον δρόμο και αλλάζει τη δέσμη χωρίς να αγγίξεις τον διακόπτη. Πώς αναγνωρίζει, όμως, πότε πλησιάζει άλλο αυτοκίνητο;

Σε έναν σκοτεινό επαρχιακό δρόμο, η αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων αναλαμβάνει μια διαδικασία που διαφορετικά απαιτεί συνεχείς κινήσεις από τον οδηγό. Ενεργοποιεί τη μεγάλη σκάλα όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, επιστρέφει στη μεσαία όταν εμφανίζεται άλλο όχημα και φωτίζει ξανά μακρύτερα μόλις ο δρόμος ελευθερωθεί.

Η λειτουργία ακούγεται απλή, όμως πίσω της βρίσκεται ένα σύστημα που πρέπει να ερμηνεύει συνεχώς όσα συμβαίνουν μπροστά από το αυτοκίνητο. Να ξεχωρίζει τους προβολείς ενός οχήματος από μια φωτεινή πινακίδα, να εντοπίζει τα πίσω φώτα εκείνου που προπορεύεται και να αποφασίζει αν ο φωτισμός του δρόμου κάνει τη μεγάλη σκάλα περιττή.

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