search
ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 12:31
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2026 11:41

Αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων: Πώς ξέρει πότε να ανάψει;

27.10.2026 11:41
aftokinito_fota_2710_1920-1080_new
credit: unsplash

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων παρακολουθεί τον δρόμο και αλλάζει τη δέσμη χωρίς να αγγίξεις τον διακόπτη. Πώς αναγνωρίζει, όμως, πότε πλησιάζει άλλο αυτοκίνητο;

Σε έναν σκοτεινό επαρχιακό δρόμο, η αυτόματη μεγάλη σκάλα φώτων αναλαμβάνει μια διαδικασία που διαφορετικά απαιτεί συνεχείς κινήσεις από τον οδηγό. Ενεργοποιεί τη μεγάλη σκάλα όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, επιστρέφει στη μεσαία όταν εμφανίζεται άλλο όχημα και φωτίζει ξανά μακρύτερα μόλις ο δρόμος ελευθερωθεί. 

Η λειτουργία ακούγεται απλή, όμως πίσω της βρίσκεται ένα σύστημα που πρέπει να ερμηνεύει συνεχώς όσα συμβαίνουν μπροστά από το αυτοκίνητο. Να ξεχωρίζει τους προβολείς ενός οχήματος από μια φωτεινή πινακίδα, να εντοπίζει τα πίσω φώτα εκείνου που προπορεύεται και να αποφασίζει αν ο φωτισμός του δρόμου κάνει τη μεγάλη σκάλα περιττή.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Full Hybrid 4Χ4 SUV: Τρεις επιλογές για φθινοπωρινές διακοπές

Οδήγηση στη βροχή: Οι απαράβατοι κανόνες που πρέπει να ξέρεις

Η Toyota θέλει τα υβριδικά να θεωρούνται μηδενικών εκπομπών – Με ποια προϋπόθεση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos mazonakis

Γιώργος Μαζωνάκης: Ξεκίνησαν οι εργασίες στον τάφο του τραγουδιστή – Θα μεταφερθεί εκεί και το σκυλάκι του

eydap-adv-new
BUSINESS

ΕΥΔΑΠ: Ενημέρωση για την επιβάρυνση του δικτύου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τα έργα ενίσχυσής του στον Άλιμο

the_biggest_loser_maktv_new
MEDIA

MAK TV: Λανσάρει το αμερικανικό ριάλιτι «The biggest loser» – Γραμμάριο χαμένο, δολάριο κερδισμένο

McLarenRacing
ADVERTORIAL

Μια Fan Zone γεμάτη εμπειρίες από τον κόσμο της McLaren Racing – Όσα ζήσαμε στο Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens στο ΟΑΚΑ

tourismos ergazomenoi
ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό τουριστικό «θαύμα»: Οι τουρίστες έρχονται, αλλά οι εργαζόμενοι φεύγουν για… Σεϋχέλλες και Μονακό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
CoffeeIsland
ΕΛΛΑΔΑ

Coffee Island: Η ανακοίνωση της αλυσίδας μετά την προφυλάκιση Λιόλιου - «Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της»

flavio bolsonaro
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον Φλάβιο Μπολσονάρου μετά την ήττα από τον Λούλα

karamanlis-pierakakis-8234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το τετ α τετ Πιερρακάκη – Καραμανλή στη ΣΕΚΕ και οι πολιτικοί συμβολισμοί της Ξάνθης

papaioannou dikigoros lioliou
ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Σφοδρή αντίδραση του δικηγόρου Λιόλιου μετά την απόφαση - «Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε»

dimos-verikios-new
LIFESTYLE

Δήμος Βερύκιος: «Εγώ ξέρω ότι η Ζήνα Κουτσελίνη γέννησε το "Happy Day"» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 12:31
giorgos mazonakis

Γιώργος Μαζωνάκης: Ξεκίνησαν οι εργασίες στον τάφο του τραγουδιστή – Θα μεταφερθεί εκεί και το σκυλάκι του

eydap-adv-new
BUSINESS

ΕΥΔΑΠ: Ενημέρωση για την επιβάρυνση του δικτύου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τα έργα ενίσχυσής του στον Άλιμο

the_biggest_loser_maktv_new
MEDIA

MAK TV: Λανσάρει το αμερικανικό ριάλιτι «The biggest loser» – Γραμμάριο χαμένο, δολάριο κερδισμένο

1 / 3