Γιώργος Μαζωνάκης: Ξεκίνησαν οι εργασίες στον τάφο του τραγουδιστή – Θα μεταφερθεί εκεί και το σκυλάκι του

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Λίγες ημέρες μετά το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη και εν αναμονή των εξελίξεων στην υπόθεση θανάτου του, ξεκίνησαν οι εργασίες στον οικογενειακό τάφο το κοιμητήριο της Νίκαιας.

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», αναμένεται να δημιουργηθεί μια κατασκευή στην οποία θα «κρυφτεί» το μνήμα του καλλιτέχνη, ενώ ακριβώς δίπλα θα μεταφερθεί η Αρίθα, το αγαπημένο σκυλάκι του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το μαύρο σνάουζερ, που έζησε δίπλα στον τραγουδιστή για περίπου μία δεκαετία, είχε ταφεί στον κήπο της κατοικίας του στη Βούλα. Ο ίδιος διατηρούσε ισχυρό δεσμό με το ζώο, περνώντας αρκετές ώρες στο σημείο ταφής.

Σε παλαιότερες αναφορές του για τη σχέση τους, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δηλώσει: «Ήταν η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου – Με έμαθε να αγαπάω», ενώ σε άλλη αποστροφή του λόγου του σημείωσε: «Εγώ και ο σκύλος μου ο μόνος φίλος μου».

Οι εργασίες ξεκίνησαν χθες Δευτέρα και η κάμερα του «Πρωινού» εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από τις εργασίες.

Μάλιστα όπως αποκάλυψε η εκπομπή, επρόκειτο να δημιουργηθεί ένα μαρμάρινο σπιτάκι το οποίο θα είναι αρκετά επιβλητικό ώστε να τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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