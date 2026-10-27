search
ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 15:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2026 12:31

Γιώργος Μαζωνάκης: Ξεκίνησαν οι εργασίες στον τάφο του τραγουδιστή – Θα μεταφερθεί εκεί και το σκυλάκι του

27.10.2026 12:31
giorgos mazonakis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Λίγες ημέρες μετά το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη και εν αναμονή των εξελίξεων στην υπόθεση θανάτου του, ξεκίνησαν οι εργασίες στον οικογενειακό τάφο το κοιμητήριο της Νίκαιας.

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», αναμένεται να δημιουργηθεί μια κατασκευή στην οποία θα «κρυφτεί» το μνήμα του καλλιτέχνη, ενώ ακριβώς δίπλα θα μεταφερθεί η Αρίθα, το αγαπημένο σκυλάκι του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το μαύρο σνάουζερ, που έζησε δίπλα στον τραγουδιστή για περίπου μία δεκαετία, είχε ταφεί στον κήπο της κατοικίας του στη Βούλα. Ο ίδιος διατηρούσε ισχυρό δεσμό με το ζώο, περνώντας αρκετές ώρες στο σημείο ταφής.

Σε παλαιότερες αναφορές του για τη σχέση τους, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δηλώσει: «Ήταν η μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου – Με έμαθε να αγαπάω», ενώ σε άλλη αποστροφή του λόγου του σημείωσε: «Εγώ και ο σκύλος μου ο μόνος φίλος μου».

Οι εργασίες ξεκίνησαν χθες Δευτέρα και η κάμερα του «Πρωινού» εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από τις εργασίες. 

Μάλιστα όπως αποκάλυψε η εκπομπή, επρόκειτο να δημιουργηθεί ένα μαρμάρινο σπιτάκι το οποίο θα είναι αρκετά επιβλητικό ώστε να τιμά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Διαβάστε επίσης

Το ελληνικό τουριστικό «θαύμα»: Οι τουρίστες έρχονται, αλλά οι εργαζόμενοι φεύγουν για… Σεϋχέλλες και Μονακό

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – «Κόκκινη προειδοποίηση» για αύριο, σε τέσσερις περιοχές ακραία φαινόμενα

Ηλεία: Ξέρουν τους «λογιστές» του Πύργου, ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα – Οι απάτες και η «χρυσή» λεία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
foto Agapidaki synantisi K.Y Agion Anargyron
ΥΓΕΙΑ

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αγίων Αναργύρων

DBC Corporate Advisory Logo Horizontal
ADVERTORIAL

DBC Corporate Advisory: Νέα εταιρεία χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και χρηματοδότησης επενδύσεων

old_tv_set
MEDIA

Ο Alpha πήρε κεφάλι στην κούρσα τηλεθέασης της Δευτέρας (26/10)

image001
ADVERTORIAL

«Τα κραγιοναρισμένα χείλη» της Γωγώς Φάκου-Θεοδωράκη: Από Παρασκευή 30/10 στο θέατρο «Μικρός Κεραμεικός»

putin_store_stubb
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Πούτιν μίλησε με Νορβηγία και Φινλανδία για το τέλος του πολέμου – Εκνευρισμός σε Δανία και Σουηδία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-verikios-new
LIFESTYLE

Δήμος Βερύκιος: «Εγώ ξέρω ότι η Ζήνα Κουτσελίνη γέννησε το "Happy Day"» (Video)

flavio bolsonaro
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον Φλάβιο Μπολσονάρου μετά την ήττα από τον Λούλα

CoffeeIsland
ΕΛΛΑΔΑ

Coffee Island: Η ανακοίνωση της αλυσίδας μετά την προφυλάκιση Λιόλιου - «Η εταιρεία συνεχίζει κανονικά και απρόσκοπτα τη λειτουργία της»

kal_tu
ΚΑΛΧΑΣ

Η καθυστέρηση με Μπεκίρη, η γραμμή Καραμανλή, ο απρόθυμος Μεϊμαράκης, ο μη βιαστικός Σαμαράς, η πράσινη τρικυμία ενός καφέ και το δίλημμα του Βρούτση

bekiris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπεκίρης: Βαριά σκιά στο Μαξίμου από την αποχώρησή του - Τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.10.2026 15:15
foto Agapidaki synantisi K.Y Agion Anargyron
ΥΓΕΙΑ

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αγίων Αναργύρων

DBC Corporate Advisory Logo Horizontal
ADVERTORIAL

DBC Corporate Advisory: Νέα εταιρεία χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και χρηματοδότησης επενδύσεων

old_tv_set
MEDIA

Ο Alpha πήρε κεφάλι στην κούρσα τηλεθέασης της Δευτέρας (26/10)

1 / 3