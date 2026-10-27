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27.10.2026 13:34

«Χωριάτικο»: Εντοπίστηκαν ύποπτοι λογαριασμοί στην Ιρλανδία – Κινήσεις για δέσμευση χρημάτων

27.10.2026 13:34
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 Η Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος ενημερώθηκε ότι υπάρχουν ύποπτοι λογαριασμούς που συνδέονται με κατηγορούμενους στην υπόθεση φοροδιαφυγής για τους φούρνους «Χωριάτικο».

Η Αρχή ενημερώθηκε από τις αρμόδιες ιρλανδικές αρχές με τον επικεφαλής της Χαράλαμπο Βουρλιώτη να κινεί τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν στην αλλοδαπή.

Την ώρα μάλιστα που η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις ανακριτικές Αρχές, πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από την αποκάλυψή της είχαν φτάσει στην Αρχή για το ξέπλυμα πληροφορίες και έγγραφα αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων της υπόθεσης.

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