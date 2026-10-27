Πύργος: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες σε σφοδρή μετωπική σύγκρουση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σε σφοδρή μετωπική σύγκρουση στην οδό Κατακόλου στον Πύργο το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά ενώ οι Αρχές εξετάζουν ποιο από τα δύο εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η γυναίκα οδηγός του ενός οχήματος ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες και τους διασώστες του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις της ενώ δύο γυναικές που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ελαφρά τραυματισμένος είναι και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το ΤΤ Πύργου.

Διαβάστε επίσης:

28η Οκτωβρίου 2026: Πώς θα κινηθούν Μετρό και Τραμ – Κλείνει στις 8 το πρωί ο σταθμός «Σύνταγμα»

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: «Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι – Παρακαλώ σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου»

Δίκη για τα Τέμπη: Δεκτό το αίτημα για τα έγγραφα της Κομισιόν – Επιφυλάχθηκε το δικαστήριο για τους ΓΓ του ΥΠΥΜ