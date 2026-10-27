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27.10.2026 14:35

Πύργος: Μια νεκρή και τρεις τραυματίες σε σφοδρή μετωπική σύγκρουση

27.10.2026 14:35
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Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σε σφοδρή μετωπική σύγκρουση στην οδό Κατακόλου στον Πύργο το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά ενώ οι Αρχές εξετάζουν ποιο από τα δύο εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η γυναίκα οδηγός του ενός οχήματος ανασύρθηκε από τους πυροσβέστες και τους διασώστες του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις της ενώ δύο γυναικές που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ελαφρά τραυματισμένος είναι και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το ΤΤ Πύργου.

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