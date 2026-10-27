Βασίλης Παπακωνσταντίνου: «Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι – Παρακαλώ σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου»

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Στο σπίτι του, μαζί με την οικογένειά του, βρίσκεται πλέον ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, μετά την νοσηλεία του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, με πηγές κοντά στον τραγουδιστή να αναφέρουν πως χρειάστηκε θεραπεία λόγω Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ).

Έπειτα από δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν, κάνοντας λόγο για σοβαρότερο πρόβλημα υγείας, ο αγαπημένος ερμηνευτής έκανε μια ανάρτηση, καθησυχάζοντας το κοινό του. Όπως εξήγησε, πλέον βρίσκεται στο σπίτι του και αναρρώνει έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, ενώ παρακάλεσε να υπάρξει σεβασμός στην ιδιωτικότητά του.

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές σας. Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου. Χρειάζομαι λίγη ηρεμία αυτή την περίοδο και σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου. Τα λέμε σύντομα από κοντά, Βασίλης» έγραψε.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου νοσηλεύτηκε για ημέρες στο «Ερρίκος Ντυνάν» και αφού έλαβε την κατάλληλη θεραπεία, πήρε εξιτήριο τις προηγούμενες ημέρες.

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