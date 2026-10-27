Σταματίνα Τσιμτσιλή για Βασίλη Παπακωνσταντίνου: «Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του» (Video)

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Στην κατάσταση υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή της, με αφορμή το πρωτοσέλιδο της Espresso που ανέφερε ότι ο ερμηνευτής νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Έπειτα από επικοινωνία που είχε συνεργάτης του Happy Day με τον μάνατζερ του τραγουδιστή, η παρουσιάστρια τόνισε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο καλλιτέχνης δεν είναι πολύ σοβαρό και ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

«Ο Αντώνης Διαμαντάκης μίλησε με τον μάνατζέρ του, ο οποίος μας διαβεβαίωσε πως είναι καλά στην υγεία του. Όντως είναι στο νοσοκομείο αλλά δεν είναι ένα διαφορετικό, καινούργιο πρόβλημα υγείας πολύ σοβαρό. Ο άνθρωπος δίνει τη γνωστή μάχη που έχει με το αναπνευστικό του, που τον ταλαιπωρεί. Απλά προφανώς περνάει κάποιες περιόδους όξυνσης που επιδεινώνεται. Είναι καλά και εντός της ημέρας θα βγάλει ένα δελτίο Τύπου ή θα κάνει μια ανάρτηση στα social media του για να καθησυχάσει το κοινό του και να διαβεβαιώσει ότι είναι καλά» ανέφερε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή, στέλνοντας τις θερμές της ευχές για ταχεία ανάρρωση στον δημοφιλή καλλιτέχνη.

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