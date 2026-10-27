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27.10.2026 12:24

Μια Fan Zone γεμάτη εμπειρίες από τον κόσμο της McLaren Racing – Όσα ζήσαμε στο Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens στο ΟΑΚΑ

27.10.2026 12:24
McLarenRacing
H McLaren MCL60

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Από racing simulators και δοκιμασίες αντανακλαστικών μέχρι φωτογραφίες δίπλα σε θρυλικά μονοθέσια, η Fan Zone του Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens έφερε τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Αθήνα πιο κοντά από ποτέ στον κόσμο της McLaren Racing.

Και όταν οι κινητήρες πήραν μπροστά, το θέαμα απογειώθηκε.

Η McLaren MCL60 και η εμβληματική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna χάρισαν μοναδικές στιγμές στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα του ΟΑΚΑ, με τον δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή Mika Häkkinen και τον οδηγό της Arrow McLaren IndyCar, Pato O’Ward, πίσω από το τιμόνι.

Οι χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, έζησαν από κοντά μια εμπειρία που μέχρι εκείνη την ημέρα έμοιαζε μακρινή για την Ελλάδα.

Δείτε το βίντεο:

Οι fans κάνουν ουρές στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”

Ο κόσμος βγάζει αναμνηστικές φωτογραφίες με το μονοθέσιο της McLaren στη Fan Zone
Ο κόσμος ενημερώνεται για το Υπεύθυνο Παιχνίδι
Το παιχνίδι αντανακλαστικών Lights Out
Oι fans στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”
Ο κόσμος δοκιμάζει τα racing simulators
Οι fans συμμετέχουν σε διαδραστικά παιχνίδια
H McLaren MP4/6 του Ayrton Senna
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