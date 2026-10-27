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27.10.2026 13:14

MEGA: Πρωτομηνιά κάνει πρεμιέρα το ερωτικό, δικαστικό θρίλερ «Σύγκρουση»

27.10.2026 13:14
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Ατύχημα ή φόνος εκ προ μελέτης; Αλήθεια ή ψέματα; Αθώος ή ένοχος; Θύμα άδικης κατηγορίας ή θύτης; Έρωτας ή τακτική; Πολύστροφο και πολυεπίπεδο παιχνίδι του μυαλού στήνει  στα μόλις οκτώ επεισόδια της η νέα πρόταση «Σύγκρουση» του Mega, το πρώτο επεισόδιο της οποίας θα βγει στον «αέρα» -τελικά- την Κυριακή 1η Νοεμβρίου στις 22.10.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης), ένας νεαρός μουσικός που κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του (Χριστίνα Μαθιουλάκη)  σε ένα τροχαίο δυστύχημα, οι συνθήκες του οποίου παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στο δικαστήριο την υπεράσπιση του αναλαμβάνει η  Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη). Το ψυχολογικό θρίλερ υφαίνεται από την πρώτη σκηνή και η αμφιβολία προκαλεί δίνες.

Πρωταγωνιστούν επίσης οι Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης.

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