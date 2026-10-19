MEGA: Είναι επίσημο, η νέα σειρά «Σύγκρουση» θα ριχτεί στη «μάχη» της τηλεθέασης – Στον αέρα το τρέιλερ της σειράς

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Σε περίπου 15 ημέρες αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο MEGA η σειρά μικρής φόρμας κύκλου επεισοδίων «Σύγκρουση», το δικαστικό θρίλερ που φέρει την υπογραφή των Μελίνας Τσαμπάνη- Πέτρου Καλκόβαλη σε σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη.

Προάγγελος προγραμματικών εξελίξεων το τρέιλερ της σειράς που έδωσε στη δημοσιότητα το MEGA. Εκεί που η αλήθεια… πετυχαίνει το ψέμα, εκεί καταγράφεται «Σύγκρουση». Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης), ένας νεαρός μουσικός που κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του σε ένα τροχαίο δυστύχημα, οι συνθήκες του οποίου παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ανάμεσα στα αναπάντητα ερωτήματα και στα στοιχεία που γεννούν περισσότερες αμφιβολίες από όσες λύνουν, η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη) αναλαμβάνει την υπεράσπισή του. Όσο περισσότερο πλησιάζει στην αλήθεια, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να ξεχωρίσει, ποιον μπορεί να εμπιστευτεί και μέχρι πού είναι διατεθειμένη να φτάσει.

Παίζουν πάρα πολλοί ηθοποιοί. Μεταξύ των πρωταγωνιστών είναι εκτός από τους Δημήτρη Καπουράνη- Ελίζα Σκολίδη, οι: Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης.

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