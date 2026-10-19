Το Netflix εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα του Μουντιάλ 2030 για Ισπανία – Ανδόρα

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Οι 104 ποδοσφαιρικοί αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2030, το οποίο θα διεξαχθεί σε Ισπανία και Ανδόρα, θα μεταδοθούν αποκλειστικά από το Netflix, όπως ανακοίνωσε η ιντερνετική πλατφόρμα.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η πλατφόρμα θα προσφέρει πλήρη ζωντανή κάλυψη όλων των αναμετρήσεων. Το πρόγραμμα θα πλαισιώνεται από pregame, halftime και postgame εκπομπές, μια καθημερινή ανασκόπηση (roundup) κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών ημερών, καθώς και ειδικές εκπομπές κατά την περίοδο της προετοιμασίας για το τουρνουά.

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ένας αγώνας ανά αγωνιστική ημέρα θα είναι διαθέσιμος δωρεάν στην Ισπανία», μέσω εθνικού τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης, σημείωσε το Netflix στην ανακοίνωσή του.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είχε μεταδοθεί στη χώρα από τον ισπανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE.

Πρόκειται για μια συμφωνία ιδιαίτερης εμπορικής και στρατηγικής σημασίας, καθώς η Ισπανία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές τηλεοπτικού περιεχομένου, ενώ το 2030 θα βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής επικαιρότητας.

Η Ισπανία, η οποία θα αγωνιστεί ως υπερασπίστρια του τίτλου μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2026, είναι μία από τις τρεις συνδιοργανώτριες χώρες, μαζί με το Μαρόκο και την Πορτογαλία.

Εν τω μεταξύ προβλέπεται η μετάδοση ενός αγώνα ανά αγωνιστική να είναι διαθέσιμος δωρεάν για τους τηλεθεατές των δύο χωρών από κανάλι ελεύθερης λήψης, αλλά ποιο ακριβώς θα ανακοινωθεί στην συνέχεια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Όλοι οι αγώνες της εθνικής Ισπανίας, οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός θα μεταδοθούν και από ελεύθερο τηλεοπτικό κανάλι, μέσω παραχώρησης δικαιωμάτων από το Netflix. Η συγκεκριμένη συμφωνία θα πραγματοποιηθεί απευθείας με την πλατφόρμα και όχι με τη FIFA, ενώ οι λεπτομέρειες για τον τηλεοπτικό συνεργάτη και το εύρος των μεταδόσεων θα ανακοινωθούν πλησιέστερα στη διοργάνωση, σύμφωνα με το BBC.

Το Netflix κατέχει επίσης τα δικαιώματα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2027 στη Βραζιλία, καθώς και για τη διοργάνωση του 2031 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά.

Δεν είναι τυχαίο ότι το Netflix είχε νωρίτερα κινηθεί για να «κλείσει» – και το έκανε- τον διάσημο «Mr. Gooooool», Άντρες Κάντορ, ο οποίος εργαζόταν επί 27 χρόνια στο Telemundo.

Η πρώτη εμφάνιση του Κάντορ για το Netflix θα γίνει στις 11 Δεκεμβρίου στην επίσημη κλήρωση των ομίλων (Final Draw) της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Γυναικών 2027 της FIFA που θα διεξαχθεί στη Βραζιλία.

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