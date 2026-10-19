ΣΠΟΡ FM TV: Το περιεχόμενο της πλατφόρμας προσβάσιμο πλέον από… παντού

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Διαθέσιμη στο εξής μέσα από έξυπνες συσκευές (κινητά, τάμπλετ, υπολογιστές) είναι πλέον η αθλητική OTT ΣΠΟΡ FM TV χάρη στην δωρεάν ειδική εφαρμογή (σε App Store και Google Play) που δόθηκε για προσβασιμότητα στο περιεχόμενο της ιντερνετικής πλατφόρμας από κάθε τεχνολογικό Μέσο.

Η εφαρμογή παρέχει live μετάδοση αλλά και on demand οπτικοακουστικό υλικό, όπου κι αν βρίσκεται ο χρήστης της.

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