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18.10.2026 12:58

Μούσιος για Μαζωνάκη: «Έχουμε έναν άνθρωπο να πηγαίνει σαν το σκυλί στ’ αμπέλι – Συγγνώμη, αυτή είναι η αλήθεια» (Video)

18.10.2026 12:58
mousios_mazwnakis

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Την έντονη αντίδραση του Ζήση Μούσιου προκάλεσαν όσα ακούστηκαν από τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Κοιτάξτε, έχουμε δει αντίστοιχα κοκτέιλ όπως λέτε, από ειδικούς γιατρούς. Δηλαδή από αναισθησιολόγους σε νοσοκομεία τα οποία είναι στελεχωμένα, τα οποία έχουν όλες τις δυνατότητες. Και όμως. Και όμως μπορεί να συμβεί το μοιραίο και να καταλήξει πράγματι ένας ασθενής σε ένα νεκροτομείο γιατί κάτι δεν πήγε καλά. Όμως έχοντας όλα τα μέσα. Εδώ πραγματικά αυτό είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Ξαναλέω, δεν είναι μόνο το τι έχουν χορηγήσει, είναι το ποιοι τα έχουν χορηγήσει», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο ιατροδικαστής.

Ο Γρηγόρης Λέων επισήμανε αρχικά ότι ακόμη και σε πλήρως εξοπλισμένα νοσοκομεία, με εξειδικευμένους αναισθησιολόγους, μπορεί να προκύψουν σοβαρές επιπλοκές. Τόνισε, ωστόσο, πως ό,τι συνέβη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. «Ξαναλέω, δεν είναι μόνο το τι έχουνε χορηγήσει, είναι το ποιοι τα έχουνε χορηγήσει. Νομίζω ότι οι γνώσεις που έχετε εσείς (…) ή οποιοσδήποτε άνθρωπος -πρέπει να ήταν και δεν το λέω υποτιμητικά- σε παρόμοια επίπεδα με αυτούς τους ανθρώπους, που χορήγησαν αυτές τις ουσίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μα λέει ξεκάθαρα ο κύριος Λέων. Έχει πεθάνει κόσμος μέσα σε νοσοκομείο, σε μονάδα εντατικής θεραπείας, με επαγγελματίες αναισθησιολόγους, με γιατρούς, γιατί είχαν μια επιπλοκή. Μπορεί να γίνει», σχολίασε σε έντονο ύφος ο Ζήσης Μούσιος.

»Φανταστείτε τώρα με όλους αυτούς από πάνω του. Και έχουμε τώρα έναν άνθρωπο να πηγαίνει σαν το σκυλί στ’ αμπέλι, συγγνώμη αυτή είναι η αλήθεια, γιατί πήγε σε ένα ιατρείο με ανθρώπους που τελικά δε λειτούργησαν σε καμία φάση της διαδικασίας ως γιατροί», κατέληξε.

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