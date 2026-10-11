«Τα έχασε» με τα αποτελέσματα έρευνας ο Μούσιος: «Έχετε τρελαθεί;» (Video)

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Μία ανατρεπτική έρευνα παρουσίασε στην εκπομπή MEGA Non Stop η δημοσιογράφος του σταθμού, Όλγα Τσαουσέλου, και ο Ζήσης Μούσιος δεν έκρυψε την έκπληξή του με τα αποτελέσματά της.
«Τι δείχνει η επιστήμη, κυρίες και κύριοι; Ότι αν φοράς τη σωστή κάλτσα την ώρα που έρχεσαι πιο κοντά με το έτερον ήμισυ, επιταχύνεις τη σωστή στιγμή. Δηλαδή περνάς πολύ καλύτερα, αν φοράς κάλτσες», ανέφερε η δημοσιογράφος.
«Γι’ αυτό έπρεπε να γίνει έρευνα;», σχολίασε ο Βασίλης Τσεκούρας.
«Πάτε καλά; Σας κάνει κούκου με τις κάλτσες με τον ανανά; Έχετε τρελαθεί;», αναρωτήθηκε έκπληκτος ο Ζήσης Μούσιος, όταν η δημοσιογράφος του έφερε ένα ζευγάρι κάλτσες με το τροπικό φρούτο τυπωμένο επάνω τους.
«Δεν θα τη φάμε την κάλτσα, παιδί μου; Γιατί θέλετε να φοράμε κάλτσες; Εγώ φεύγω! Είναι δυνατόν;», σχολίασε χαριτολογώντας ο παρουσιαστής, προχωρώντας στο επόμενο θέμα.
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