Νίκος Μάνεσης για Καρβέλα: «Δήλωνε χαμηλοσυνταξιούχος με 850 χιλιάρικα;»

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Δηκτικά σχολίασε ο Νίκος Μάνεσης το επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα, για φορολογικές εκκρεμότητες ύψους 850.000 ευρώ.

Σχολιάζοντας τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» είπε: «Χαμηλοσυνταξιούχος; Δηλαδή είναι κάτω από το χιλιάρικο ή πάνω; Άρα κάτω τα χέρια από τον χαμηλοσυνταξιούχο. Χτυπάνε τον κύριο Καρβέλα, ο οποίος παίρνει μια σύνταξη. Πέρα από τη σύνταξη, όμως, ψάχνουν να βρουν και που βγήκαν 850 χιλιάρικα».

«Καλά που δεν είμαστε καλλίφωνοι, παιδιά, θα μπλέκαμε τώρα. Και χαμηλοσυνταξιούχοι θα ήμασταν και θα μας έψαχναν», πρόσθεσε.

«Κακώς άφησαν να κοινοποιηθούν πράγματα. Άστα να πάνε. Ξεκίνησε ο έλεγχος τώρα. Τώρα θα πρέπει ένας… χαμηλοσυνταξιούχος να εξηγήσει τι έγινε με τα οχτακόσια πενήντα χιλιάρικα κτλ, τα οποία εμφανίζονται να μην έχουν δηλωθεί. Θα πρέπει να γίνει πρόσθετη δήλωση και να υποστεί τις όποιες κυρώσεις. Ήταν δηλωμένα; Τα ξέχασε; Τα λησμόνησε; Στον παρελθόν κάποιοι πολιτικοί ξέχασαν να δηλώσουν δύο εκατομμύρια εν πάση περιπτώσει. Είχανε κανένα λόγο τώρα;», πρόσθεσε αργότερα ο δημοσιογράφος του Alpha.

«Γιατί ο κόσμος θα βγει και θα πει, α φοροδιαφεύγουν όλοι οι καλλιτέχνες. Όχι, δεν φοροδιαφεύγουν όλοι οι καλλιτέχνες. Θα ελεγχθούν για φοροδιαφυγή. Υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι που φοροδιαφεύγουν, γιατροί που φοροδιαφεύγουν. Όχι όλοι. Καλλιτέχνες φοροδιαφεύγουν. Λοιπόν, άνοιξε ο ασκός του Αιόλου. Ας πρόσεχαν», υπογράμμισε ο Νίκος Μάνεσης χαρακτηριστικά.

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