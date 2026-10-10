Επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο σπίτι του Καρβέλα – Πήγαν για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ (Video)

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Επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το σπίτι του Νίκου Καρβέλα, όταν ελεγκτές της ΑΑΔΕ πήγαν να του επιδώσουν ένα έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 οι ελεγκτές την Παρασκευή (9/10) βρέθηκαν αντιμέτωποι με την οργισμένη αντίδραση του καλλιτέχνη που με ύβρεις και φωνές κατάφερε να τους απομακρύνει χωρίς να του επιδώσουν το έγγραφο.

Το έγγραφο τώρα αναμένεται να κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά για να ακολουθήσει η εκπρόθεσμη καταβολή.

Στο επίκεντρο βρίσκονται φορολογικές εκκρεμότητες 850.000. Το ποσό αυτό έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών προκειμένου να εξακριβωθεί από που προέρχονται τα εισοδήματα, σε ποιες χρήσεις αντιστοιχούν και γιατί δεν δηλώθηκαν εγκαίρως.

Την ίδια, έρευνες πραγματοποιούνται για τα οικονομικά στοιχεία των μεγάλων συναυλιών της Άννας Βίσση με τις Αρ

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