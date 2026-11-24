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Κυβερνοεπίθεση που είχε ως συνέπεια την έκθεση ορισμένων μη διαβαθμισμένων πληροφοριών εντόπισαν πρόσφατα η CIA και το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (ODNI). Την είδηση μετέδωσαν την Τρίτη, 24/11, οι New York Times, επικαλούμενοι πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι επιθέσεις στόχευσαν δίκτυο που χρησιμοποιείται για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών από δημόσια διαθέσιμες πηγές, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν διαβαθμισμένο υλικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιες πληροφορίες εκτέθηκαν. Ωστόσο, οι πηγές που επικαλείται η εφημερίδα εκτιμούν ότι η επίθεση ενδέχεται να εξέθεσε και πληροφορίες άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Απαντώντας σε ερώτηση για το δημοσίευμα, το ODNI ανέφερε ότι «δεν υπήρξαν διαταραχές στη λειτουργία κρίσιμων υποδομών ή διαβαθμισμένων συστημάτων».

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων προβλημάτων που αφορούν την ασφάλεια και τη λειτουργία τεχνολογικών συστημάτων στις ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και παραβίαση που είχε αναφερθεί στο υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.

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