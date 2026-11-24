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Νέα δικαστική περιπέτεια περιμένει τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος θα βρεθεί εκ νέου αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη το 2027 μαζί με τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, για υπόθεση που συνδέεται με την καταγγελλόμενη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από τον Μουαμάρ Καντάφι.

Σύμφωνα με το BBC, η νέα έρευνα αφορά την ανάκληση των ισχυρισμών βασικού μάρτυρα, ο οποίος είχε αρχικά υποστηρίξει ότι διέθετε στοιχεία σε βάρος του πρώην Γάλλου προέδρου. Τόσο ο πρώην πρόεδρος, όσο και η σύζυγός του, αρνούνται ότι έχουν διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας με χρήματα του εκλιπόντος ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι.

Ο Σαρκοζί έγινε ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου παρέμεινε για 20 ημέρες. Ο ίδιος αρνείτο εξαρχής τις κατηγορίες, ενώ η απόφαση του εφετείου αναμένεται την προσεχή Δευτέρα.

Οι προηγούμενες καταδίκες και οι δικαστικές υποθέσεις

Μετά την αποτυχία επανεκλογής του το 2012, ο Σαρκοζί βρέθηκε αντιμέτωπος με σειρά ποινικών ερευνών.

Το 2024 καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους, με τους έξι μήνες να έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα, για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του 2012.

Είχε προηγηθεί, το 2021, η καταδίκη του σε τρία χρόνια φυλάκισης, εκ των οποίων τα δύο με αναστολή, για απόπειρα δωροδοκίας δικαστή. Του επετράπη, ωστόσο, να εκτίσει την ποινή του στο σπίτι, φορώντας ηλεκτρονικό «βραχιολάκι».

Η ανάκληση του μάρτυρα και η υπόθεση «Save Sarko»

Κεντρικό πρόσωπο στη νέα υπόθεση είναι ο Λίβυος επιχειρηματίας Ζιάντ Τακιεντίν, ο οποίος είχε ισχυριστεί ότι η εκστρατεία του Σαρκοζί το 2007 έλαβε «αδρά» χρηματοδότηση από την Τρίπολη. Μάλιστα, έκανε λόγο για καταβολές συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ, οι οποίες συνεχίστηκαν και μετά την ανάληψη της προεδρίας. Ο ίδιος ανακάλεσε τους ισχυρισμούς του σε συνέντευξη το 2020, ενώ πέθανε πέρυσι.

Τότε, ο Σαρκοζί φέρεται να είχε δηλώσει ότι «η αλήθεια επιτέλους έρχεται στο φως». Οι Αρχές, ωστόσο, δεν θεώρησαν ειλικρινή την ανάκληση και ξεκίνησαν νέα έρευνα για την επιχείρηση «Save Sarko» («Σώστε τον Σαρκό»), όπως φέρονται να την αποκαλούσαν οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης.

Ο πρώην πρόεδρος και η ιταλικής καταγωγής σύζυγός του, πρώην τοπ μόντελ και τραγουδίστρια, θα δικαστούν για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη απάτης στο πλαίσιο οργανωμένης ομάδας, καθώς και για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος που συνδέονται με χειραγώγηση μάρτυρα. Αμφότεροι αρνούνται τις κατηγορίες.

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