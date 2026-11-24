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Στα ίχνη 59χρονου διαρρήκτη έφτασαν οι αρχές από το γενετικό υλικό που άφησε σε πιρούνι.

Ο 59χρονος και οι συνεργοί του σήκωσαν αντικείμενα αξίας 3.000 ευρώ από εξοχική κατοικία στις Νηές Βόλου τον Νοέμβριο του 2021.

Οι δράστες φορούσαν γάντια και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ένα χρησιμοποιημένο πιρούνι που βρέθηκε στο νεροχύτη οδήγησε στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο 59χρονος μπήκε τον πειρασμό να δοκιμάσει το γλυκό του κουταλιού που βρήκε στο σπίτι. Στο πιρούνι δεν βρέθηκα αποτύπωμα, καθώς φορούσε γάντια, αλλά βρέθηκε γενετικό υλικό, το οποίο ταυτοποιήθηκε από το αρχείο της αστυνομίας.

Οι διαρρήκτες άρπαξαν από την εξοχική κατοικία μία τηλεόραση, ένα διακοσμητικό ρολόι τοίχου, τρόφιμα και ένα ζευγάρι κιάλια για παρακολούθηση θεάτρου.

Ο δικηγόρος του 59χρονου ότι είχε εργαστεί σε υδραυλικές εργασίες που έγιναν στην κατοικία, αλλά δεν έπεισε το δικαστήριο.

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