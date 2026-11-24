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Φώτισε την Αθήνα και τον υπόλοιπο κόσμο η πανσέληνος του Νοεμβρίου που έκανε την εμφάνισή της στον ουρανό. λίγο μετά τη δύση του ηλίου.

H ανατολή της Σελήνης στην Αθήνα σημειώθηκε περίπου στις 16:42.

Supermoon over Greece's Parthenon temple https://t.co/vAIFTjGxaR — Reuters (@Reuters) November 24, 2026

Το ολόγιομο φεγγάρι ξεχωρίζει κατά την ανατολή του, χαμηλά στον ορίζοντα, με το μέγεθος και τη φωτεινότητά του να δημιουργούν ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό.

Εικόνες από Ναύπλιο

Η σημερινή πανσέληνος έχει και μια επιπλέον ιδιαιτερότητα: είναι υπερπανσέληνος, γνωστή διεθνώς ως Supermoon.

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι παραδοσιακά γνωστή ως «Σελήνη του κάστορα», ένα παρατσούκλι που συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οι κάστορες προετοιμάζονται για τον χειμώνα, χτίζοντας φράγματα και συγκεντρώνοντας τροφή.

Εντυπωσιακές εικόνες της πανσελήνου από τον υπόλοιπο κόσμο

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε εντυπωσιακές εικόνες, που παρουσιάζει το Associated Press.

Γερμανία

Γερμανία

Μπανγκόνγκ, Ταϊλάνδη

Μπανγκόνγκ, Ταϊλάνδη

Βυρητός, Λίβανος

Μιανμάρ

Ισραήλ

Γιατί η αποψινή πανσέληνος είναι ξεχωριστή

Ο χαρακτηρισμός «υπερπανσέληνος» χρησιμοποιείται όταν η πανσέληνος συμπίπτει χρονικά με την προσέγγιση της Σελήνης στο περίγειό της, δηλαδή στο σημείο της τροχιάς της όπου βρίσκεται πιο κοντά στη Γη.

Στην περίπτωση της σημερινής πανσελήνου, η απόσταση από τη Γη υπολογίζεται σε περίπου 360.766 χιλιόμετρα. Το περίγειο θα σημειωθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, όταν η Σελήνη θα πλησιάσει ακόμη περισσότερο, σε απόσταση περίπου 359.347 χιλιομέτρων.

Η εγγύτητα αυτή μπορεί να κάνει τη Σελήνη να φαίνεται μεγαλύτερη και φωτεινότερη σε σύγκριση με μια συνηθισμένη πανσέληνο, αν και η διαφορά δεν είναι πάντοτε εύκολα αντιληπτή με γυμνό μάτι.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η εικόνα της όταν βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, καθώς δημιουργείται και η γνωστή οπτική ψευδαίσθηση που κάνει το φεγγάρι να μοιάζει ακόμη μεγαλύτερο.

Σύνταγμα, Αθήνα

Πιο κοντά στη Γη η πανσέληνος του Δεκεμβρίου

Παρά τον εντυπωσιακό χαρακτήρα της αποψινής εμφάνισης, το 2026 επιφυλάσσει ακόμη μία εξίσου ενδιαφέρουσα αστρονομική στιγμή. Η πανσέληνος της 24ης Δεκεμβρίου αναμένεται να συμπέσει με ακόμη μικρότερη απόσταση της Σελήνης από τη Γη, περίπου 356.669 χιλιόμετρα.

Η σημερινή υπερπανσέληνος αποτελεί, επομένως, ένα από τα σημαντικότερα σεληνιακά θεάματα της χρονιάς, με το ολόγιομο φεγγάρι να προσφέρει ένα ξεχωριστό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό.

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