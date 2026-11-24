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Ήδη από το βράδυ της Δευτέρας στον ουρανό φάνηκε ολοστρόγγυλο και παγωμένο το φεγγάρι του Νοεμβρίου, ενώ η Πανσέληνος κορυφώνεται απόψε Τρίτη, 24 Νοεμβρίου.

Το ολόγιομο φεγγάρι, γνωστό ως «Φεγγάρι του Κάστορα», θα είναι ταυτόχρονα και Υπερπανσέληνος και θα ανατείλει στις 17:00 ώρα Ελλάδος.

Καθώς η Σελήνη θα αναδύεται κοντά στον ορίζοντα, ενδέχεται να εμφανίζεται με πορτοκαλί ή κοκκινωπές αποχρώσεις, οι οποίες οφείλονται στη διέλευση του σεληνιακού φωτός μέσα από μεγαλύτερο πάχος της γήινης ατμόσφαιρας.

Η μεγαλύτερη και φωτεινότερη Πανσέληνος

Μάλιστα, η αποψινή Πανσέληνος είναι και «Supermoon» – το φεγγάρι μπορεί να εμφανίζεται ελαφρώς μεγαλύτερο και φωτεινότερο σε σχέση με μια συνηθισμένη Πανσέληνο εξαιτίας της μικρότερης απόστασής της από το περίγειο της Γης.

Σύμφωνα με τα αστρονομικά στοιχεία, στις 25 Νοεμβρίου, στις 23:00, η Σελήνη θα φτάσει σε απόσταση περίπου 359.347 χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας.

Πρόκειται επίσης για την τελευταία Πανσέληνο του φθινοπώρου στο βόρειο ημισφαίριο, αλλά και την πρώτη από μια σειρά τριών διαδοχικών Υπερπανσελήνων που αναμένονται έως τον Ιανουάριο του 2027.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου ονομάζεται και «Φεγγάρι του Κάστορα» – όνομα που προέρχεται παραδοσιακά από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με τη συμπεριφορά των καστόρων κατά την προετοιμασία τους για τον χειμώνα.

Τον Νοέμβριο, τα συγκεκριμένα ζώα συγκεντρώνουν τροφή και προετοιμάζουν τις φωλιές τους, ώστε να αντιμετωπίσουν τις χαμηλές θερμοκρασίες των επόμενων μηνών.

Η ονομασία συνδέεται επίσης με την ιστορική περίοδο του εμπορίου γούνας στη Βόρεια Αμερική, όταν ο Νοέμβριος αποτελούσε σημαντική εποχή για την παγίδευση καστόρων, καθώς το τρίχωμά τους είχε γίνει πυκνότερο ενόψει του χειμώνα.

Με την πάροδο των χρόνων, το «Beaver Moon» καθιερώθηκε ως μία από τις γνωστότερες παραδοσιακές ονομασίες της Πανσελήνου του Νοεμβρίου.

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