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Την παραίτηση του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου ή την αποπομπή του από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ζητά σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενο δημοσιεύματα για εκτεταμένες απευθείας αναθέσεις σε συγγενικά του πρόσωπα.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι δύο αδερφές του υφυπουργού έλαβαν συνολικά 1.659.554 ευρώ από δήμους μέσω απευθείας αναθέσεων επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ενώ το ένα από τα δύο πρόσωπα εργαζόταν παράλληλα ως έμμισθος συνεργάτης του στη Βουλή.

Παράλληλα, το κόμμα κατηγορεί τον κ. Λιάκο ότι είπε ψέματα στις 16 Νοεμβρίου όταν δήλωσε πως οι αναθέσεις δεν αφορούσαν την εκλογική του περιφέρεια, επικαλούμενο δημοσιογραφικές αποκαλύψεις για συμβάσεις της μίας αδερφής του με το ΝΠΔΔ «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγάρων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Οι αποκαλύψεις για το όργιο απευθείας αναθέσεων στις αδερφές του κ. Λιάκου δεν έχουν τέλος.

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μοιράστηκαν σαν στραγάλια.

Αποκαλύφθηκε πως ταυτόχρονα με τις απευθείας αναθέσεις το ένα συγγενικό προσώπου του κ. Λιάκου ήταν έμμισθος συνεργάτης του στη Βουλή.

Το δημόσιο χρήμα φαίνεται να έγινε οικογενειακή υπόθεση.

Ο υφυπουργός δήλωνε στις 16 Νοεμβρίου πως οι απευθείας αναθέσεις δεν αφορούσαν στην εκλογική του περιφέρεια, αλλά δεν έλεγε την αλήθεια.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, μία εκ των δύο αδερφών του είχε συνάψει συμβάσεις μέσω απευθείας αναθέσεων με το ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣ του Δήμου Μεγάρων, που ανήκει στην εκλογική περιφέρεια του κ. Λιάκου.

Το ερώτημα, λοιπόν, που εύλογα τίθεται, είναι πώς ανέχονται στην κυβέρνηση έναν υφυπουργό που οι αδερφές του έλαβαν από δήμους μέσω απευθείας αναθέσεων 1.659.554 ευρώ επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος παράλληλα να ψεύδεται;

Ο κ. Λιάκος οφείλει να παραιτηθεί. Διαφορετικά ο Πρωθυπουργός της δήθεν μηδενικής ανοχής σε θέματα ηθικής τάξεως οφείλει να τον αποπέμψει.

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