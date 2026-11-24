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Σε τροχιά ανάπτυξης παραμένει η ελληνική νεοφυής επιχειρηματικότητα, με τις επενδύσεις σε startups να ξεπερνούν τα 730 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση 35% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Την ίδια στιγμή, περισσότερες από 900 επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί από Έλληνες δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, με τη συνολική τους αποτίμηση να υπερβαίνει τα 100 δισ. δολάρια.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη σταδιακή ωρίμανση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, το οποίο έχει αποκτήσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, διευρύνοντας παράλληλα την παρουσία του σε αγορές εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο Startupper MAG, οι επενδύσεις στις ελληνικές startups πραγματοποιήθηκαν μέσω 95 συμφωνιών χρηματοδότησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και συναλλαγές venture debt, δηλαδή δανειακής χρηματοδότησης αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων.

Η ενίσχυση της χρηματοδοτικής δραστηριότητας συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη συμμετοχή επενδυτών, καθώς 18 εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών (VC funds) και περισσότεροι από 143 διεθνείς επενδυτές συμμετείχαν σε χρηματοδοτικούς γύρους κατά τη διάρκεια του 2025.

Παράλληλα, καταγράφηκε αυξημένη δραστηριότητα στον τομέα των εξαγορών, στοιχείο που υποδηλώνει ότι περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις περνούν από το αρχικό στάδιο ανάπτυξης σε μια πιο ώριμη φάση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία, καθώς η προσέλκυση κεφαλαίων μπορεί να υποστηρίξει τη δημιουργία νέων προϊόντων, την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών και την επέκταση των επιχειρήσεων σε διεθνείς αγορές.

Ωστόσο, η αύξηση των χρηματοδοτήσεων δεν αναιρεί τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι ελληνικές startups, κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση σε κεφάλαια κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας τους.

Πάνω από 900 επιχειρήσεις Ελλήνων στο εξωτερικό

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διεθνής διάσταση της ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Endeavor Greece, περισσότερες από 900 startups που έχουν ιδρυθεί από Έλληνες δραστηριοποιούνται εκτός συνόρων, με συνολική αποτίμηση άνω των 100 δισ. δολαρίων.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις προσέλκυσαν το 2025 χρηματοδοτήσεις ύψους 3,4 δισ. δολαρίων, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα ελληνικών επιχειρηματικών ομάδων να διεκδικούν σημαντική θέση στο διεθνές τεχνολογικό περιβάλλον.

Τα ποσά αυτά αφορούν το ευρύτερο διεθνές οικοσύστημα ελληνικών ιδρυτικών ομάδων και αποτελούν διαφορετική κατηγορία από τα 730 εκατ. ευρώ που κατευθύνθηκαν στις ελληνικές startups.

Δέκα χρόνια Startupper Awards

Η πορεία της νεοφυούς επιχειρηματικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο των Startupper Awards 2026, που συμπληρώνουν φέτος δέκα χρόνια παρουσίας.

Η επετειακή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», στην Αθήνα, με περισσότερες από 20 κατηγορίες βράβευσης.

Οι διακρίσεις καλύπτουν τομείς όπως η τεχνολογία υγείας, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η βιωσιμότητα και η έξυπνη κινητικότητα.

Ξεχωρίζουν τα βραβεία Startup της Χρονιάς, Scaleup της Χρονιάς και Startupper της Χρονιάς, ενώ προβλέπεται και Βραβείο Κοινού μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για το ελληνικό οικοσύστημα είναι η μετατροπή της αυξημένης επενδυτικής δραστηριότητας σε επιχειρήσεις με διατηρήσιμη ανάπτυξη, διεθνή ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη συμβολή στην εγχώρια οικονομία.

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