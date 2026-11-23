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Σημαντικά ενισχυμένη θέση στον τραπεζικό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποκτά η Eurobank μετά τη συμφωνία εξαγοράς της βουλγαρικής First Investment Bank, γνωστής ως Fibank. Η συναλλαγή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη του ελληνικού ομίλου σε κυρίαρχο τραπεζικό παίκτη στη Βουλγαρία, ενώ διευρύνει το προβάδισμά του έναντι των υπόλοιπων συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα.

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση του 65% της Fibank έναντι περίπου 650 εκατ. ευρώ, με τη συνολική αποτίμηση της βουλγαρικής τράπεζας να διαμορφώνεται κοντά στο 1 δισ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς και την ενσωμάτωση της Fibank, το συνολικό ενεργητικό της Eurobank εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 125 δισ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της ως του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου με έδρα την Ελλάδα.

Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στη Βουλγαρία και την Κύπρο.

Πρωτιά στη βουλγαρική αγορά

Η σχεδιαζόμενη συνένωση της Fibank με τη Eurobank Bulgaria, γνωστή ως Postbank, αναμένεται να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο τραπεζικό οργανισμό της Βουλγαρίας από πλευράς συνολικού ενεργητικού και καταθέσεων.

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του εννεαμήνου, το νέο σχήμα θα διαθέτει συνολικό ενεργητικό περίπου 25,5 δισ. ευρώ, καταθέσεις 19,9 δισ. ευρώ και καθαρά δάνεια 15,2 δισ. ευρώ.

Το μερίδιο αγοράς εκτιμάται κοντά στο 20% στο ενεργητικό και στο 21% στις καταθέσεις, ενώ ο ενιαίος οργανισμός θα διαθέτει 296 καταστήματα και σχεδόν 5.900 εργαζομένους.

Η ενίσχυση της παρουσίας στη Βουλγαρία συνδέεται με τις αναπτυξιακές προοπτικές της τοπικής οικονομίας, τη σταδιακή σύγκλιση των εισοδημάτων και την αυξανόμενη ζήτηση τραπεζικής χρηματοδότησης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη δυνατότητα διεύρυνσης της χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής και στην ενίσχυση των επενδυτικών προϊόντων.

Ισχυρότερο διεθνές αποτύπωμα

Με την προσθήκη της Fibank, οι διεθνείς δραστηριότητες αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 46,4% του συνολικού ενεργητικού της Eurobank, έναντι μικρότερης συμμετοχής πριν από τη συναλλαγή.

Η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά του ομίλου, ωστόσο το ποσοστό συμμετοχής της στον συνολικό ισολογισμό θα περιοριστεί στο 53,6%.

Για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, η Eurobank σχεδιάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε επενδυτές, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις κεφαλαιακές δυνατότητες του ομίλου και υποστηρίζει τη στρατηγική περαιτέρω διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων του.

Το επόμενο στάδιο αφορά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων και την οργανωτική ενοποίηση των δύο βουλγαρικών τραπεζών.

Η αποτελεσματική ολοκλήρωση της ενοποίησης θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την αξιοποίηση των συνεργειών, τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της κερδοφορίας του νέου σχήματος.

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