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Σε νέα φάση ανάπτυξης εισέρχεται η Cenergy Holdings, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών να καταγράφει ιστορικό υψηλό στα 5,2 δισ. ευρώ και τη διοίκηση να αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για την κερδοφορία του 2026. Η αυξημένη ζήτηση για ενεργειακές υποδομές, καλώδια υψηλής τάσης και σωλήνες χάλυβα ενισχύει τις προοπτικές του ομίλου, ο οποίος διευρύνει παράλληλα την παραγωγική παρουσία του σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του εννεαμήνου, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 1,78 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 15% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν κατά 21% και διαμορφώθηκαν στα 316 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο να αυξάνεται στο 17,7% από 16,9%. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 186 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 26%.

Η ισχυρή πορεία των οικονομικών μεγεθών οδήγησε τη διοίκηση στην αναβάθμιση της εκτίμησης για το σύνολο της χρήσης, με τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA να αναμένονται πλέον μεταξύ 415 και 430 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 390 έως 420 εκατ. ευρώ.

Ιστορικό υψηλό στις παραγγελίες

Το σημαντικότερο στοιχείο των αποτελεσμάτων αφορά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο, το οποίο αυξήθηκε από περίπου 3,9 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου στα 5,2 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Η εξέλιξη συνδέεται με νέες μεγάλες αναθέσεις στους δύο βασικούς τομείς δραστηριότητας, τα καλώδια και τους σωλήνες χάλυβα.

Ξεχωρίζει η ανάληψη από τη Hellenic Cables της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου–Κω, έργου προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ, που αποτελεί την πρώτη μεγάλη ανάθεση στην τεχνολογία συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC).

Παράλληλα, στον τομέα των σωλήνων χάλυβα σημαντική θέση στο χαρτοφυλάκιο κατέχει το έργο Rovuma LNG στη Μοζαμβίκη.

Η διεύρυνση των παραγγελιών εξασφαλίζει υψηλή ορατότητα για τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας παράλληλα αυξημένες απαιτήσεις ως προς την παραγωγική δυναμικότητα και την έγκαιρη εκτέλεση των συμβάσεων.

Επενδύσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Η εταιρεία ενισχύει τις βιομηχανικές της υποδομές για να ανταποκριθεί στη διεθνή ζήτηση. Στη Θήβα έχει ήδη διπλασιαστεί η παραγωγική δυναμικότητα χερσαίων καλωδίων, ενώ η νέα μονάδα στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027.

Παράλληλα, προβλέπεται περαιτέρω επέκταση της αμερικανικής μονάδας, με στόχο τον διπλασιασμό της δυναμικότητάς της.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η νέα παραγωγική εγκατάσταση σωλήνων χάλυβα προγραμματίζεται να ξεκινήσει κανονική λειτουργία κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Η στρατηγική της Cenergy στηρίζεται στην αυξανόμενη ανάγκη αναβάθμισης των ηλεκτρικών δικτύων, στην ανάπτυξη διασυνδέσεων και στην ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών.

Βασική προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια παραμένει η αποτελεσματική υλοποίηση των έργων, με διατήρηση της κερδοφορίας και αξιοποίηση των νέων παραγωγικών επενδύσεων.

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