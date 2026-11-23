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Ένας άνδρας 58 ετών ήταν νεκρός για μία εβδομάδα στο σπίτι του στη Λαμία. Η τραγωδία έγινε ακόμα μεγαλύτερη αφού το πτώμα του το κατασπάραξαν τα 6 σκυλιά του.

Το συγκλονιστικό γεγονός έγινε στην οδό Παπασιοπούλου νωρίς το βράδυ της Κυριακής, αφού οι συγγενείς του άνδρα τον αναζητούσαν με αγωνία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο άτυχος άντρας πρέπει να ήταν νεκρός τουλάχιστον 6 με 7 ημέρες καθώς τελευταία φορά που είχε δώσει σημεία ζωής ήταν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Το τραγικό είναι ότι εντός του σπιτιού βρισκόντουσαν και 6 σκυλιά εκ των οποίων τα δύο μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα.

Τα ζώα φαίνεται ότι μετά τη μεγάλη περίοδο που έμειναν νηστικά τον δάγκωσαν σε πολλά σημεία του σώματος, στο λαιμό και στο πρόσωπό του.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ, που κλήθηκαν από τους συγγενείς, που όμως δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν το χώρο εξαιτίας των σκυλιών.

Αναζητήθηκε η λύση από την Πυροσβεστική, τα στελέχη της οποίας επίσης δεν μπόρεσαν να εισέλθουν στον εσωτερικό χώρο λόγω των σκυλιών.

Επόμενη λύση ήταν να κληθεί ειδικός εκπαιδευτής σκύλων για να μπορέσει να ηρεμήσει τα ζώα και να μπορέσουν να πάρουν τον άτυχο άντρα.

Αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση απομάκρυνσης των έξι σκυλιών.

Τα δύο μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα ναρκώθηκαν για να μεταφερθούν στο κυνοκομείο, μαζί με τα άλλα τέσσερα μικρότερα.

Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να προσδιοριστούν τα αίτια θανάτου του άνδρα.

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