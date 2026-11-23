Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε κατάσταση έντονης κινητικότητας τελεί ο αγροτικός κόσμος, καθώς από σήμερα αρχίζουν κάποιες συμβολικές κινητοποιήσεις, με προοπτική τον συντονισμό και την οργάνωση ακόμα και μπλόκων μέσα στον Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα σήμερα στις 11 το πρωί στην Αγιά της Λάρισας οι αγρότες της περιοχής, και κυρίως οι παραγωγοί μήλων, θα κάνουν κινητοποίηση με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα ζητώντας, μεταξύ άλλων, την καταβολή επιδοτήσεων που έχουν καθυστερήσει. Την Τρίτη 24/1, σε κινητοποιήσεις προχωρούν αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς της Μαγνησίας, οι οποίοι προγραμματίζουν μηχανοκίνητη πορεία και συμβολικό αποκλεισμό στο λιμάνι του Βόλου, ενώ την Τετάρτη 25/11, ημέρα της γενικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, οι αγρότες σε πολλές περιοχές της χώρας θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις με συμβολικό αριθμό τρακτέρ.

Σε ευρύτερο επίπεδο, στις 6 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη των αγροτικών μπλόκων στη Νίκαια, όπου θα συζητηθεί το ενδεχόμενο να βγουν ξανά τα τρακτέρ στους δρόμους πριν τα Χριστούγεννα, με τους αγρότες να διαμαρτύρονται για καθυστερήσεις στις πληρωμές και άλυτα χρονίζοντα προβλήματα του κλάδου. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, δήλωσε ότι «τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα από πέρυσι υπάρχει μεγάλη αφραγκία υπάρχουν πολλά χρέη ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα και εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι για να αγωνιστούμε πρέπει να βγάλουμε τα τρακτέρ στο δρόμο».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, στο ίδιο τηλεοπτικό κανάλι υπογράμμισε ότι «καλλιέργειες, στρέμματα μένουνε άσπαρτα. Ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του μια και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δηλώσεις καλλιέργειας και ως εκ τούτου δεν έχουν δοθεί οι προκαταβολές της βασικής ενίσχυσης. Οι τιμές των προϊόντων έχουν καταρρεύσει εντελώς σε όλα τα προϊόντα», περιγράφοντας κι αυτός ένα εκρηκτικό κλίμα στον χώρο της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας. Στην ουσία οι περισσότεροι αγροτοσυνδικαλιστές θεωρούν τις κινητοποιήσεις σχεδόν… νομοτελειακές, τονίζοντας ότι τα προβλήματα του κλάδου έχουν ενταθεί.

Στην κυβέρνηση – όπου είδαν τον Αντώνη Σαμαρά να δηλώνει από τα Καμένα Βούρλα ότι «το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε φιάσκο ΑΑΔΕ» – επικρατεί συναγερμός, με τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, να έχει ήδη περιοδεύσει στη Λάρισα και να δεσμεύεται ότι «κανένας δικαιούχος αγροτικών ενισχύσεων δεν θα χάσει αυτά που δικαιούται». Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν οι προκαταβολές της βασικής ενίσχυσης σε όσους αγρότες είχαν κάνει αίτηση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και διαβεβαίωσε ότι όσοι αγρότες έχουν αίτηση μέχρι τις 20 Νοεμβρίου θα πληρωθούν στις 30 του μήνα.

Διαβάστε επίσης

Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη: Ποιοι κατεβάζουν ρολά – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ, δεμένα τα πλοία

Μισθοί σε στασιμότητα το 2026: Μόλις 1.074 ευρώ καθαρά στον ιδιωτικό τομέα – Στην ουρά της Ευρώπης η Ελλάδα

Καιρός: Νοέμβρης με θερμοκρασιακό ασανσέρ – Πρόσκαιρα 23άρια και καταιγίδες τη Δευτέρα, χειμωνιάζει… κανονικά από Τρίτη