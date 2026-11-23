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Σε νέα αναπροσαρμογή των αποδοχών του προσωπικού της προχωρά η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, μετά την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας που προβλέπει αύξηση του βασικού μισθού, ενίσχυση των επιδομάτων και πρόσθετες παροχές για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους. Η συμφωνία αφορά περίπου 36.800 εργαζομένους και εντάσσεται στην πολιτική του ομίλου για τη διατήρηση και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του.

Η νέα σύμβαση έχει ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2026 και αποτελεί την πέμπτη επιχειρησιακή συλλογική συμφωνία της εταιρείας. Βασική αλλαγή είναι η αύξηση του εισαγωγικού μισθού από τα 1.000 στα 1.100 ευρώ, δηλαδή κατά 100 ευρώ.

Το νέο επίπεδο αποδοχών διαμορφώνεται κατά 180 ευρώ υψηλότερα από τον νόμιμο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ, στοιχείο που διαφοροποιεί τη μισθολογική πολιτική της επιχείρησης σε έναν κλάδο με μεγάλη εξάρτηση από το ανθρώπινο δυναμικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η μεσοσταθμική μισθολογική αύξηση για τους εργαζομένους των καταστημάτων διαμορφώνεται σε 4,85%, ενώ για το 99% του συνόλου των εργαζομένων η αντίστοιχη αύξηση ανέρχεται σε 4,37%.

Επιπλέον αμοιβές για την προϋπηρεσία

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αναγνώριση της πολυετούς παρουσίας στην επιχείρηση. Η νέα συμφωνία προβλέπει πρόσθετα μισθολογικά κλιμάκια, με το σχετικό ποσό να φτάνει τα 100 ευρώ για 20 χρόνια προϋπηρεσίας, τα 150 ευρώ για 25 χρόνια, τα 200 ευρώ για 30 χρόνια και τα 250 ευρώ για 35 χρόνια.

Παράλληλα, προβλέπεται πρόσθετη αύξηση 4% για εργαζομένους με αποδοχές έως 1.400 ευρώ και 3% για όσους λαμβάνουν από 1.400 έως 2.100 ευρώ, εφόσον δεν επωφελούνται από άλλες αναπροσαρμογές της σύμβασης.

Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνονται και στα οικογενειακά επιδόματα. Για τους έγγαμους εργαζομένους χωρίς παιδιά προβλέπεται επίδομα 60 ευρώ, το οποίο αυξάνεται στα 80 ευρώ για ένα παιδί, στα 100 ευρώ για δύο παιδιά και στα 140 ευρώ για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά.

Επιπλέον, θεσπίζεται εφάπαξ παροχή διατακτικών σίτισης αξίας 200 ευρώ για παιδιά εργαζομένων που εισάγονται σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετική πόλη από τον τόπο κατοικίας τους.

Το κόστος και η σημασία της συμφωνίας

Η νέα πολιτική αποδοχών συνεπάγεται πρόσθετο μισθολογικό κόστος για τον όμιλο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες στελέχωσης και διατήρησης προσωπικού.

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας της Σκλαβενίτης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 851,8 εκατ. ευρώ το 2026.

Για την εταιρεία, η ενίσχυση των αποδοχών συνδέεται με τη στρατηγική διατήρησης έμπειρου προσωπικού και τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου καταστημάτων.

Η εξέλιξη αποκτά ευρύτερη σημασία για το λιανεμπόριο τροφίμων, καθώς αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο των αμοιβών και των πρόσθετων παροχών στον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων για την προσέλκυση εργαζομένων.

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