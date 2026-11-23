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Τροχαίο δυστύχημα, με έναν νεκρό και δύο τραυματίες, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής (22/11) στη Σητεία.

Πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Λάπιθος Λασιθίου, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 68χρονος βγήκε εκτός πορείας και ανετράπη.

Άμεσα στο σημείο εκτός από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της αστυνομίας, έφτασε και η Πυροσβεστική με τέσσερα οχήματα και οκτώ πυροσβέστες, που απεγκλώβισε δύο άτομα, τα οποία μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός τραυματισμένου άνδρα από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στην Λάπιθο Λασιθίου. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 22, 2026



Από το ΕΚΑΒ παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του ο 68χρονος οδηγός. Οι συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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