Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε απεργιακό κλοιό μπαίνει η χώρα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου με την ΑΔΕΔΥ να έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία και εργατικά κέντρα και σωματεία του ιδιωτικού τομέα να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αυξήσεις στους μισθούς, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο και η ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί και στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Η ΑΔΕΔΥ καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν στην 24ωρη κινητοποίηση, ζητώντας ουσιαστικές αυξήσεις αποδοχών και μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων που δέχονται οι εργαζόμενοι.

Σε απεργιακό κλοιό μπαίνει η χώρα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου με την ΑΔΕΔΥ να έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία και εργατικά κέντρα και σωματεία του ιδιωτικού τομέα να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αυξήσεις στους μισθούς, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο και η ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Κινητοποιήσεις έχουν ανακοινωθεί και στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Η ΑΔΕΔΥ καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάσχουν στην 24ωρη κινητοποίηση, ζητώντας ουσιαστικές αυξήσεις αποδοχών και μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων που δέχονται οι εργαζόμενοι.

Μετρό μόνο από τις 09:00 έως τις 18:00

Στην Αθήνα, το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ) έχει αποφασίσει δύο στάσεις εργασίας, μία από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 09:00 και μία από τις 18:00 έως τη λήξη.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό αναμένεται να λειτουργούν από τις 09:00 έως τις 18:00.

Για λεωφορεία, τρόλεϊ, ΗΣΑΠ και Τραμ δεν έχουν ακόμη εκδοθεί όλες οι τελικές αποφάσεις των σωματείων, ενώ αναμένονται και νεότερες ανακοινώσεις για τρένα και Προαστιακό.

Επομένως, το τοπίο στις αστικές μετακινήσεις παραμένει ακόμη σε εξέλιξη και αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως όσο πλησιάζει η Τετάρτη.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Σοβαρές επιπτώσεις αναμένονται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Η ΠΕΜΕΝ και ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ έχουν προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία στις κατηγορίες πλοίων που καλύπτουν, από τις 00:01 έως τις 24:00, ενώ η ΠΕΝΕΝ ανακοίνωσε 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής και στις γραμμές της Αδριατικής από Πάτρα και Ηγουμενίτσα.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει επίσης η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών.

Η ΠΕΝΕΝ αναφέρει ότι στα λιμάνια στα οποία ισχύει η δική της απεργιακή κινητοποίηση δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια, γι’ αυτό οι επιβάτες που έχουν ήδη εισιτήρια θα πρέπει να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Τι θα γίνει με τα σχολεία

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των σχολείων παρόλο που αυτά δεν θα είναι κλειστά.

Η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει συμμετοχή στην κινητοποίηση, καλώντας τους καθηγητές να απεργήσουν και να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Συγκεντρώσεις σε περισσότερες από 60 πόλεις

Η απεργία έχει πανελλαδική διάσταση, καθώς μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες. Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους εργαζομένους στο Δημόσιο.

Συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 60 πόλεις. Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση θα γίνει στις 10:30 στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Στον Πειραιά η συγκέντρωση έχει οριστεί στις 10:00 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Συγκεντρώσεις έχουν επίσης ανακοινωθεί, μεταξύ άλλων, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στη Λάρισα, στον Βόλο, στα Ιωάννινα, στα Χανιά και στην Καλαμάτα.

Λόγω των κινητοποιήσεων, ενδέχεται να εφαρμοστούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα κέντρα πόλεων, με πιθανές καθυστερήσεις στις οδικές μετακινήσεις. Η συνολική εικόνα για τις συγκοινωνίες αναμένεται να αποσαφηνιστεί με νεότερες ανακοινώσεις όσο πλησιάζει η ημέρα της απεργίας.

Διαβάστε επίσης

Μισθοί σε στασιμότητα το 2026: Μόλις 1.074 ευρώ καθαρά στον ιδιωτικό τομέα – Στην ουρά της Ευρώπης η Ελλάδα

Καιρός: Νοέμβρης με θερμοκρασιακό ασανσέρ – Πρόσκαιρα 23άρια και καταιγίδες τη Δευτέρα, χειμωνιάζει… κανονικά από Τρίτη

Πάτρα: Χειροπέδες σε υπεύθυνο καταστήματος όπου τέσσερις ανήλικοι έπιναν αλκοόλ