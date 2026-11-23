Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τουλάχιστον 24 άμαχοι, ανάμεσά τους επτά παιδιά και έξι γυναίκες, σκοτώθηκαν σε επίθεση δυνάμεων της αντιπολίτευσης το Σαββατοκύριακο σε περιοχή του βορειοδυτικού Νότιου Σουδάν. Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Σύμφωνα με τον Ματσούι Μπεθ, μεταβατικό επικεφαλής κομητείας στην πολιτεία Γουόραπ, ο βοσκότοπος Μπολ Μπολ Μπόμα δέχθηκε επίθεση από το βράδυ του Σαββάτου, στις 22:00, έως το μεσημέρι της Κυριακής, στις 15:00.

Οι δράστες της επίθεσης

Όπως δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, την επίθεση πραγματοποίησαν ένοπλοι από τη γειτονική πολιτεία Γιούνιτι, οι οποίοι ανήκουν στο SPLA-IO, την αντιπολιτευόμενη παράταξη που είναι πιστή στον πρώην αντιπρόεδρο Ρικ Μάκαρ.

Τουλάχιστον 24 άμαχοι, μεταξύ των οποίων κτηνοτρόφοι, έχασαν τη ζωή τους, ενώ σκοτώθηκαν και τέσσερις από τους επιτιθέμενους. Σύμφωνα με τον Μπεθ, οι ένοπλοι φορούσαν στολές με διακριτικά του SPLA-IO.

Ο αρχικός απολογισμός που είχε ανακοινωθεί το πρωί της Κυριακής έκανε λόγο για 15 νεκρούς, ωστόσο ο αριθμός αυξήθηκε σε 24 αργότερα την ίδια ημέρα. Αστυνομικός της περιοχής επιβεβαίωσε τις πληροφορίες στο AFP, προειδοποιώντας ότι τα θύματα ενδέχεται να είναι περισσότερα. Παράλληλα, ομάδα αστυνομικών ετοιμαζόταν να μεταβεί στο σημείο.

Ο Ρικ Μάκαρ βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό από τον Μάρτιο του 2025 και αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Νέος κύκλος αιματηρών συγκρούσεων

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η βία κλιμακώνεται στο Νότιο Σουδάν. Την περασμένη εβδομάδα, δύο ομάδες πολιτών από διαφορετικές περιοχές της πολιτείας Γουόραπ συγκρούστηκαν σε αγορά της πόλης Μάκουατς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 17 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 23, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Τον προηγούμενο μήνα, τουλάχιστον 72 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων στα σύνορα των πολιτειών Γουόραπ και Γιούνιτι.

Στην περιοχή καταγράφεται εδώ και χρόνια ένας φαύλος κύκλος φόνων και αντιποίνων, επιδρομών για ζωοκλοπές και συγκρούσεων για τον έλεγχο εδαφών. Η ευρεία διάδοση των πυροβόλων όπλων επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση.

Η χώρα παραμένει βυθισμένη στην ανασφάλεια

Το Νότιο Σουδάν, το νεότερο κράτος στον κόσμο, απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Σουδάν το 2011. Από το 2013 έως το 2018, η χώρα βυθίστηκε σε εμφύλια ένοπλη σύρραξη μεταξύ δυνάμεων που υποστήριζαν τον πρόεδρο Σάλβα Κιρ και του πρώην αντιπροέδρου Ρικ Μάκαρ, με τον απολογισμό να ξεπερνά τους 400.000 νεκρούς.

Τους τελευταίους μήνες, τα βίαια επεισόδια εντείνονται, με τη συμμετοχή δυνάμεων που πρόσκεινται στους δύο ισχυρούς άνδρες της χώρας. Την ίδια ώρα, η ανθρωπιστική κατάσταση χαρακτηρίζεται ήδη καταστροφική σε ορισμένες περιοχές από οργανώσεις αρωγής.

Διαβάστε επίσης

Γερμανία: Πυρκαγιά σε νοσοκομείο του Βερολίνου – Δεκαπέντε τραυματίες

COP31: Ναυάγιο για το κλίμα, βαθύ ρήγμα για τα ορυκτά καύσιμα – Τι αφήνει πίσω της η Σύνοδος και τι ακολουθεί

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Έτοιμοι να εμβαθύνουμε τους δεσμούς με χώρες που σέβονται την κυριαρχία μας» – «Δεν επιδιώκουμε ηγεμονία ή επέκταση»