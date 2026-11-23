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Μήνυμα για την εξωτερική πολιτική της Βόρειας Κορέας, με έμφαση στην προστασία της εθνικής κυριαρχίας αλλά και στην ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών, έστειλε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα του «δεν επιδιώκει ούτε ηγεμονία ούτε επέκταση». Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης υποστήριξε, ωστόσο, ότι η κατάσταση ασφαλείας στην ανατολική Ασία καθιστά αναγκαία την ενίσχυση των δυνατοτήτων της Πιονγκγιάνγκ, προκειμένου να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της.

Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (22/11), στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Κόμματος της Κορέας, όπου ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρέλαβε τα διαπιστευτήρια δέκα νέων πρεσβευτών.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, πρόκειται για την πρώτη φορά από την ανάληψη της εξουσίας του που ο Βορειοκορεάτης ηγέτης συμμετείχε προσωπικά σε αντίστοιχη διπλωματική διαδικασία.

Στην τελετή παρέστησαν οι νεοδιορισθέντες πρεσβευτές της Ινδονησίας, της Σουηδίας, του Βιετνάμ, της Ρωσίας, της Βραζιλίας, της Τσεχίας, της Ινδίας, των Φιλιππίνων, της Ταϊλάνδης και του Μπανγκλαντές.

Η επίδοση διαπιστευτηρίων αποτελεί την επίσημη διπλωματική διαδικασία κατά την οποία ένας νέος πρεσβευτής παραδίδει στον αρχηγό του κράτους υποδοχής την επιστολή με την οποία ο αρχηγός του κράτους αποστολής πιστοποιεί τον διορισμό του.

Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι, ενώ ο Κιμ φωτογραφήθηκε με τους νέους πρεσβευτές και απηύθυνε ομιλία.

Η προσωπική παραλαβή διαπιστευτηρίων από τον ηγέτη της χώρας σηματοδοτεί αλλαγή στο διπλωματικό πρωτόκολλο της Πιονγκγιάνγκ, καθώς, σύμφωνα με νοτιοκορεατικά δημοσιεύματα, αντίστοιχη διαδικασία είχε πραγματοποιηθεί για τελευταία φορά από τον ιδρυτή της Βόρειας Κορέας, Κιμ Ιλ Σουνγκ, πριν από περισσότερα από 30 χρόνια.

«Δεν επιδιώκουμε ούτε ηγεμονία ούτε επέκταση»

Κατά την ομιλία του, ο Κιμ δεσμεύτηκε αρχικά ότι η κυβέρνησή του θα διασφαλίσει τα διπλωματικά προνόμια και τις ασυλίες των ξένων εκπροσώπων.

Στη συνέχεια παρουσίασε τους βασικούς άξονες της πολιτικής της χώρας, αναφερόμενος στον σχηματισμό νέας κυβέρνησης και στην υιοθέτηση νέου πολιτικού προγράμματος κατά τη συνεδρίαση της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης τον περασμένο Μάρτιο.

Όπως εξήγησε, στο εσωτερικό της χώρας προτεραιότητα αποτελεί η σταθερή, διαρκής και ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη, με στόχο την ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη εθνική ανάπτυξη, καθώς και τη βελτίωση των υλικών και πολιτιστικών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.

Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη εδραίωσης και περαιτέρω ανάπτυξης ενός κρατικού και κοινωνικού συστήματος που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει στο επίκεντρό του τον άνθρωπο και τον λαό.

Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις, υποστήριξε ότι η Πιονγκγιάνγκ επιδιώκει τη διεύρυνση και την ανάπτυξή τους, με γνώμονα την ανεξαρτησία, την ειρήνη και τη φιλία, υπό την προϋπόθεση της προστασίας της κυριαρχίας και της εθνικής ασφάλειας.

«Η Βόρεια Κορέα δεν επιδιώκει ούτε ηγεμονία ούτε επέκταση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ο αυταρχισμός και η αυθαιρεσία δεν έχουν θέση στην εξωτερική πολιτική» της χώρας του.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η κυβέρνηση της Πιονγκγιάνγκ θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσει πλήρως τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της.

Η προειδοποίηση για την κατάσταση ασφαλείας στην ανατολική Ασία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Βορειοκορεάτης ηγέτης στο διεθνές περιβάλλον, το οποίο περιέγραψε ως περισσότερο ασταθές και επιρρεπές σε κρίσεις από ποτέ.

Όπως υποστήριξε, η πλήρης προστασία της κρατικής κυριαρχίας, των συμφερόντων ασφαλείας και του δικαιώματος στην ανάπτυξη αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της κυβέρνησής του.

Για τον σκοπό αυτό, σημείωσε ότι η Βόρεια Κορέα οφείλει να προετοιμάζεται ενεργά απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις.

«Η κατάσταση ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε και το πολιτικοστρατιωτικό περιβάλλον στην ανατολική Ασία απαιτούν επιτακτικά να διαθέτουμε την ισχύ και τις δυνατότητες που θα μας εξασφαλίζουν επαρκές αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνη στην ειρήνη», δήλωσε.

Παράλληλα, παρουσίασε την ειρήνη, την ανάπτυξη και την ευημερία ως τις βασικές αξίες που, σύμφωνα με τον ίδιο, καθοδηγούν την εξωτερική πολιτική της Πιονγκγιάνγκ.

Άνοιγμα σε χώρες που σέβονται την κυριαρχία της Βόρειας Κορέας

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του εκφράζοντας την προθυμία της κυβέρνησής του να αναπτύξει στενότερες σχέσεις με άλλες χώρες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

«Είμαστε πρόθυμοι να ενισχύσουμε τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με όλα τα κράτη που σέβονται την κυριαρχία της χώρας μας και μας αντιμετωπίζουν φιλικά, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, της ισότητας και της αμοιβαιότητας», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η Βόρεια Κορέα επιθυμεί, μέσα από αυτές τις σχέσεις, να συμβάλει στην κοινή ευημερία της ανθρωπότητας.

Οι δηλώσεις του συνδυάζουν την πρόθεση για διεύρυνση των διπλωματικών επαφών με την πάγια θέση της Πιονγκγιάνγκ ότι η προστασία της κυριαρχίας, της ασφάλειας και των εθνικών συμφερόντων της αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

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