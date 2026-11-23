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Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την πρωτεύουσα του Σουδάν, Χαρτούμ, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και σε ένα κτίριο των Ηνωμένων Εθνών την Κυριακή (22/11), ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και ο παγκόσμιος οργανισμός. Οι αρχές δεν έκαναν λόγο για θύματα.

Εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο του Χαρτούμ και σε άλλα μέρη της πόλης τα ξημερώματα της Κυριακής.

Μια πηγή του σουδανικού στρατού, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εκτοξευθεί από την Αιθιοπία.

«Η επίθεση τα ξημερώματα σήμερα αποτελεί συνέχεια της αιθιοπικής επιθετικότητας εναντίον του σουδανικού εδάφους, καθώς τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν από το αεροδρόμιο Μπαχίρ Νταρ της Αιθιοπίας», είπε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ο στρατός του Σουδάν έχει επανειλημμένα κατηγορήσει την Αιθιοπία ότι βοηθά τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), εναντίον των οποίων μάχεται από τον Απρίλιο του 2023.

Η Αιθιοπία αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Από την πλευρά τους, τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν ότι «ένα κτίριο στο οποίο βρίσκονταν εργαζόμενοι του ΟΗΕ υπέστη ζημιές».

«Αυτό συνέβη σε μια γειτονιά αμάχων», ανέφερε το γραφείο ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ (OCHA) σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή πλατφόρμα X.

Το OCHA καταδίκασε τον κίνδυνο που τίθεται για τους εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο το προσωπικό του ΟΗΕ να εκτίθεται σε τέτοιο κίνδυνο.

Η σύγκρουση μεταξύ των RSF και του σουδανικού στρατού έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 200.000 ανθρώπους, εκτιμούν οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, και έχει προκαλέσει τις μεγαλύτερες κρίσεις πείνας και εκτοπισμού στον κόσμο.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επανειλημμένα επικρίνει την ανεξέλεγκτη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και από τις δύο πλευρές, η οποία σκότωσε περισσότερους από 1.100 ανθρώπους το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Από τα εκατοντάδες παιδιά που έχασαν τη ζωή τους φέτος, τα δύο τρίτα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφερε ο ΟΗΕ.

Οι αντίπαλες δυνάμεις αγωνίζονται τον τελευταίο χρόνο για τον έλεγχο της πλούσιας σε πόρους νότιας περιοχής Κορντοφάν, η οποία συνδέει το κέντρο της χώρας, που ελέγχεται από τον στρατό, με το Νταρφούρ, που ελέγχεται από τις RSF.

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