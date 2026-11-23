Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στη σύλληψη ενός άνδρα που εργαζόταν ως υπεύθυνος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου (21/11) αστυνομικοί, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας από 14 έως 17 ετών, κατανάλωναν αλκοολούχα ποτά.

Ο αλλοδαπός συνελήφθη εχθές Σάββατο (21/11) και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα, στο οποίο ο κατηγορούμενος εργαζόταν ως υπεύθυνος, διαπιστώθηκε να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά, ένα αγόρι και τρία κορίτσια, ηλικίας 14 έως 17 ετών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Δεύτερη νύχτα στο Ιπποκράτειο για τα παιδιά που βρέθηκαν μόνα σε σπίτι-«αχούρι» – Τι υποστήριξαν η μητέρα και ο σύντροφός της που συνελήφθησαν

Γουδή: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου από 6 ανήλικους – Κινδύνεψε να χάσει το μάτι του (Video)

Αιματηρό επεισόδιο στο Μενίδι: Επίθεση 26χρονου με λοστό κατά 69χρονου και 56χρονης για θέση πάρκινγκ – «Ξεκίνησε να μας χτυπάει χωρίς λόγο» (Video)