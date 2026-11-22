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Αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) στο Μενίδι, όταν ένας 26χρονος οδηγός επιτέθηκε με λοστό και τραυμάτισε στο κεφάλι ένα ζευγάρι, έπειτα από σύγκρουση των οχημάτων τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως (στις Αχαρνές), όταν, εν μέσω διένεξης για μία θέση στάθμευσης, ο 26χρονος έπεσε με το όχημά του πάνω στο αυτοκίνητο ενός 69χρονου και της 56χρονης συντρόφου του. Ο δυνατός θόρυβος της πρόσκρουσης και οι φωνές για βοήθεια ξεσήκωσαν τη γειτονιά.

Όταν ο 69χρονος βγήκε από το όχημα, ή κατέβηκε από το σπίτι του, σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, για να ζητήσει εξηγήσεις, ο νεαρός οδηγός βγήκε εκτός εαυτού. Άρπαξε έναν λοστό από το αυτοκίνητό του και άρχισε να τον χτυπάει με μανία στο κεφάλι. Από την άγρια επίθεση δεν γλίτωσε ούτε η 56χρονη, η οποία επιχείρησε να σταματήσει τον ξυλοδαρμό.

«Ξεκίνησε να μας χτυπάει χωρίς λόγο. Πρώτα τον σύντροφό μου και μετά μπήκα στη μέση και χτύπησε εμένα. Περάσαμε πολλά, αλλά είμαστε εντάξει», δήλωσε σοκαρισμένη η γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τους δύο τραυματίες στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο 26χρονος συνελήφθη από τις Αρχές και αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών και παράβαση του νόμου περί όπλων.

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