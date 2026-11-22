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Διψήφιο προβάδισμα, στην εκτίμηση ψήφου, καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Palmos Analysis που δημοσιεύεται σήμερα στον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής». Την ίδια ώρα, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εδραιώνεται στη δεύτερη θέση με καθαρή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ.
Εδικότερα, την πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24,8% έναντι 12,8% της ΕΛΑΣ, εξασφαλίζοντας προβάδισμα 12 μονάδων. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με 10,6%, η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,1%, η
Φωνή Λογικής με 3,7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 2,9%, η Συμμαχία Ελλήνων με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, η Νίκη με 1,9% και οι Σπαρτιάτες με 1,2%.
Στην εκτίμηση ψήφου, με απλή αναγωγή επί των εγκύρων, η ΝΔ φτάνει στο 30,2% και η ΕΛ.Α.Σ. στο 15,3%, με τη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος να διαμορφώνεται στις 14,9 ποσοστιαίες μονάδες.
ΝΔ: 30,2%
ΕΛ.Α.Σ.: 15,3%
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 12,9%
Ελληνική Λύση: 7%
ΚΚΕ: 6,8%
Πλεύση Ελευθερίας: 5%
Φωνή Λογικής: 4,5%
Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 3,5%
Συμμαχία Ελλήνων: 3,4%
ΜέΡΑ25: 2,9%
ΣΥΡΙΖΑ: 2,5%
Νίκη: 2,3%
Σπαρτιάτες: 1,5%
Νέα Αριστερά: 0,6%
Με βάση τα στοιχεία της εκτίμησης ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει 122 έδρες, η ΕΛΑΣ 47, το ΠΑΣΟΚ 39, η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ από 21 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας 15, η Φωνή Λογικής 14, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 11 και η Συμμαχία Ελλήνων 10 έδρες.
Στο ερώτημα για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, το 4% των ερωτηθέντων απαντά ότι «σίγουρα θα το ψήφιζε», ενώ ένα επιπλέον 18% δηλώνει πως «ίσως να το ψήφιζε».
Όσον αφορά τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, η πλειοψηφία (51%) τους κρίνει σωστούς ή μάλλον σωστούς, έναντι 38% που τους αξιολογεί ως λάθος ή μάλλον λάθος.
Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για τα νοικοκυριά, ωστόσο καταγράφει αισθητή υποχώρηση στο 52% (από 67% τον Σεπτέμβριο, 64% τον Ιούνιο και 58% τον Μάρτιο).
Στη δεύτερη θέση με 24% και ανοδική τάση βρίσκεται η διαφάνεια και η διαφθορά, ακολουθούν με 23% οι χαμηλοί μισθοί και η Υγεία, με 19% η Παιδεία, με 12% το Δημογραφικό, ενώ τα Ελληνοτουρκικά συγκεντρώνουν 10%.
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