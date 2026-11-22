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Στα σκαριά βρίσκεται ένα νέο σίκουελ της θρυλικής ταινίας «Μόνος στο Σπίτι» («Home Alone»), με τον Μακόλεϊ Κάλκιν (Macaulay Culkin) να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο που τον έκανε διάσημο.
Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Μάθιου Μπελόνι (Matthew Belloni) στο Puck, ο Κάλκιν είχε συνάντηση με στελέχη της Disney νωρίτερα μέσα στη χρονιά, καταθέτοντας τη δική του πρόταση για το σίκουελ, η οποία έλαβε το πράσινο φως.
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