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Κυριακάτικος καφές με… πολλά μποφόρ στον αέρα του ΣΚΑΪ. Η Σοφία Βούλτεψη πέρασε το κατώφλι της πρωινής εκπομπής της Φαίης Μαυραγάνη, αλλά η συζήτηση εξελίχθηκε γρήγορα σε κανονικό «ριγκ», με τη βουλευτή της ΝΔ να ανοίγει μέτωπο τόσο και με την παρουσιάστρια και με τους δημοσιογράφους του πάνελ.

Η σπίθα άναψε μόλις έπεσαν στο τραπέζι οι ερωτήσεις για τις υποθέσεις Λιάκου και Τσάφου και τα πυρά της αντιπολίτευσης γύρω από τις επαγγελματικές δραστηριότητες συγγενικών προσώπων θεσμικών στελεχών. Η κ. Βούλτεψη ανέβασε αμέσως στροφές, αρνούμενη να μπει στη θέση του απολογούμενου.

«Ήρθα εγώ εδώ να απολογηθώ για τον Λιάκο και τον Τσάφο; Γι’ αυτό με έφερες; Όχι για αυτό με έφερες», ξέσπασε, στην παρουσιάστρια της εκπομπής, πετώντας στο τραπέζι μέχρι και το 15μελές του Τσίπρα.

Όταν η παρουσιάστρια προσπάθησε να επαναφέρει τη συζήτηση παρατηρώντας πως «αυτή δεν είναι κουβέντα», η Σοφία Βούλτεψη επικαλέστηκε τη διπλή της ιδιότητα («Είμαι δημοσιογράφος, είμαι βουλευτής»).

«Σαν πολιτικό σας καλέσαμε», της απάντησε η Φαίη Μαυραγάνη.

Οι συνεχείς διακοπές τινάξαν τη κουβέντα στον αέρα. Η Φαίη Μαυραγάνη, εμφανώς ενοχλημένη που δεν μπορούσε να ολοκληρώσει μισή πρόταση, έκρουσε στη βουλευτή της ΝΔ το καμπανάκι. «Κυρία Βούλτεψη, χάσατε την ψυχραιμία σας και αυτό σας αδικεί», της είπε.

Το κερασάκι στην τούρτα, ωστόσο, μπήκε στο φινάλε, όταν η βουλευτής της ΝΔ, παραπονούμενη ότι βρέθηκε «ένα άτομο εναντίον τριών», ευχήθηκε με νόημα την επόμενη φορά να της κάνουν… πολιτικές ερωτήσεις.

«Συγγνώμη, δεν ρωτήσαμε για τα ζώδια», ήταν η πληρωμένη απάντηση που εισέπραξε.

Κάπως έτσι έπεσαν οι τίτλοι τέλους σε μια συνέντευξη που σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη στο Μαξίμου.

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