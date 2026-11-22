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Μπορεί στα έδρανα της Βουλής και στα social media να σηκώνει «σκόνη» με τις παρεμβάσεις του, όμως αυτή τη φορά ο Παύλος Πολάκης σήκωσε την πίστα στο πόδι για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο: τον γάμο της κόρης του, Σταυρούλας.

Ο Σφακιανός βουλευτής έβαλε στον «πάγο» τις πολιτικές κόντρες, έριξε ένα βαρύ ζεϊμπέκικο που έγινε αμέσως viral και γλέντησε με την καρδιά του την πιο ξεχωριστή στιγμή του παιδιού του, όπως άλλωστε θα έκανε και κάθε περήφανος γονιός.

Η τελετή έκλεψε τις εντυπώσεις και το γλέντι που ακολούθησε εξελίχθηκε σε κανονικό «τρικούβερτο» ξεφάντωμα μέχρι πρωίας.

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