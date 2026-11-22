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Η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο παντρεύτηκαν!

Η ποπ σταρ και ο ντράμερ του συγκροτήματος Liily αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια άκρως ρομαντική τελετή στην εμβληματική πρώην έπαυλη του Φρανκ Σινάτρα, στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνια το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, όπως επιβεβαίωσαν πηγές στο περιοδικό PEOPLE. Την είδηση αποκάλυψε πρώτο το Entertainment Tonight.

Σύμφωνα με το μέσο, στο πλευρό της τραγουδίστριας βρέθηκαν η μητέρα της Τις Σάιρους και η αδελφή της, Νόα. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον εξωτερικό χώρο, δίπλα στην πισίνα, με το ζευγάρι να ενώνεται με τα δεσμά του γάμου κάτω από μια αψίδα στολισμένη με λευκά λουλούδια. Μάλιστα, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, χρέη τελετάρχη εκτέλεσε ο φίλος και συνεργάτης της, Γουέιν Κόιν.

DEUXMOI EXCLUSIVE 📸…Miley Cyrus & Maxx Morando exchanged vows in an intimate poolside ceremony at a private residence in Palm Springs, CA. The couple, whose romance began with a blind date, went public with their relationship in 2021 and became engaged in 2025.📸@BackgridUS pic.twitter.com/Y6x2Ngx29B — deuxmoi (@deuxmoiworld) November 22, 2026

Στα στιγμιότυπα που έφερε στο φως το Deux Moi, η ερμηνεύτρια του «Can’t Be Tamed» εμφανίζεται ιδιαίτερα συγκινημένη, λάμποντας μέσα στο ρομαντικό νυφικό της. Η δημιουργία ξεχώριζε για την ανοιχτή πλάτη, ενώ είχε μακριά μανίκια και ψηλή λαιμόκοψη, ενώ η μεσάτη γραμμή της κατέληγε σε μια μακριά ουρά. Η σταρ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με έναν κομψό κότσο, κρεμαστά σκουλαρίκια και μυτερές γόβες.

Τα βλέμματα έκλεψε και το εντυπωσιακό δαχτυλίδι των αρραβώνων της, δημιουργία της Τζάκι Άις (Jacquie Aiche), το οποίο φέρει ένα διαμάντι κοπής cushion, περίπου τεσσάρων καρατίων σε βάση χρυσού 14Κ, όπως ανέφερε το αμερικανικό InStyle. Από την πλευρά του, ο γαμπρός εμφανίστηκε με ένα κλασικό μαύρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο.

Λευκές ανθοσυνθέσεις κοσμούσαν τον χώρο της τελετής, πλαισιωμένες από μεγάλα κεριά μέσα σε διάφανους γυάλινους κυλίνδρους. Σύμφωνα με το βρετανικό HELLO!, ακολούθησε δεξίωση στον ίδιο χώρο σε μια εξίσου παραμυθένια ατμόσφαιρα. Γνωστή ως Twin Palms, η θρυλική έπαυλη σχεδιάστηκε το 1947 από τον αρχιτέκτονα Ε. Στιούαρτ Γουίλιαμς.

Μία ημέρα νωρίτερα, το ζευγάρι παρέθεσε το καθιερωμένο δείπνο για τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η ετεροθαλής αδελφή της Μάιλι, Λίλι-Ρόουζ Πέρσελ, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά στα Instagram Stories της, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων το μενού και τη διακόσμηση.

Η Σάιρους και ο Μοράντο γνωρίστηκαν σε ένα ραντεβού στα τυφλά. Έκαναν γνωστή τη σχέση τους το 2021, ενώ αρραβωνιάστηκαν το 2025.

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