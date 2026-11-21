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Θέση για τις αντιδράσεις -που προκάλεσαν οι δηλώσεις Γκλέτσου για το αν μπορούν δύο άνθρωποι του ίδιου φύλου να γίνουν γονείς- πήρε η Ναταλία Γερμανού.

«Δεν αμφισβητώ το γεγονός ότι πιθανότατα αυτή είναι η άποψή του. Το γεγονός ότι κάποια στιγμή σε μία εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου, ο Απόστολος είχε παραδεχτεί ξεκάθαρα και λεβέντικα ότι είχε υπάρξει σε κάποιες σχέσεις με άντρες… Αυτό δεν τον υποχρεώνει αυτόματα να θεωρεί ότι δύο άντρες είναι κατά τη γνώμη του ικανοί να μεγαλώσουν ένα μωρό. Το κατηγοριοποίησε κιόλας και είπε όσο είναι βρεφάκι. Αν γίνει τριών, ας το πάρουν οι μπαμπάδες», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια.

Μετά την παρέμβαση του συνεργάτης της, Θοδωρή Βγενή, ότι και ο ίδιος φρόντιζε το παιδί του όταν ήταν μικρό, η Ναταλία Γερμανού επισήμανε: «Όταν ένας άνθρωπος είναι γεννημένος να δώσει αγάπη σε ένα μωρό είτε είναι άντρας είτε γυναίκα είτε τρανς, θα δώσει την αγάπη και θα ξέρει να αλλάξει πάνα και να του δώσει το οτιδήποτε».

»Αν δεν είναι γεννημένος, δεν πάει να είναι ο πιο κανονικός βιολογικά του κόσμου μπαμπάς και μαμά; Δεν θα γίνει. Λίγα έχουμε δει Αποστόλη από κανονικές οικογένειες; Άσε με τώρα!», κατέληξε.

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