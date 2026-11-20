Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την τελευταία δύση του ήλιου για το 2026 παρακολούθησαν οι κάτοικοι της Ούτκιαγκβικ, στη βόρεια Αλάσκα, καθώς η πόλη μπήκε στην περίοδο της πολικής νύχτας. Για τις επόμενες 65 ημέρες ο ήλιος δεν θα ανατείλει, με την επιστροφή του να αναμένεται στις 23 Ιανουαρίου 2027.

Η τελευταία δύση κατεγράφη την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, περίπου στις 13:42 τοπική ώρα. Οι περίπου 5.000 κάτοικοι θα περιμένουν μέχρι το Σάββατο 23 Ιανουαρίου, όταν ο ήλιος αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στις 13:03. Η πρώτη ημέρα με ηλιοφάνεια θα διαρκέσει λιγότερο από μία ώρα.

65 ημέρες χωρίς ανατολή στην Ούτκιαγκβικ

Η Ούτκιαγκβικ, γνωστή παλαιότερα ως Μπάροου, βρίσκεται στις ακτές του Αρκτικού Ωκεανού, σε γεωγραφικό πλάτος 71,3 μοιρών βόρεια, και είναι η βορειότερη πόλη των ΗΠΑ.

Λόγω της θέσης της, από τις 19 Νοεμβρίου 2026 έως τις 22 Ιανουαρίου 2027 ο ήλιος θα παραμείνει κάτω από τον ορίζοντα. Οι κάτοικοι είναι εξοικειωμένοι με τις μεγάλες περιόδους σκοταδιού και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, προσαρμόζοντας ανάλογα την καθημερινότητά τους.

Η πολική νύχτα εμφανίζεται στις περιοχές κοντά στους πόλους, εξαιτίας της κλίσης του άξονα της Γης κατά περίπου 23,5 μοίρες. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο, ο Βόρειος Πόλος είναι στραμμένος μακριά από τον ήλιο, με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές να μη δέχονται άμεσο ηλιακό φως. Όσο πιο βόρεια βρίσκεται μια περιοχή, τόσο περισσότερο διαρκεί το φαινόμενο.

Παρά την απουσία ανατολής, δεν επικρατεί συνεχώς απόλυτο σκοτάδι. Για λίγες ώρες γύρω στο μεσημέρι, το διάχυτο ηλιακό φως δημιουργεί ένα αμυδρό λυκόφως, με μπλε ή πορτοκαλί αποχρώσεις κοντά στον ορίζοντα. Τις υπόλοιπες ώρες, ο τεχνητός φωτισμός είναι απαραίτητος για τις καθημερινές δραστηριότητες.

Το καλοκαίρι ο ήλιος δεν δύει για 84 ημέρες

Η μεγάλη περίοδος σκοταδιού αντιστρέφεται πλήρως το καλοκαίρι, όταν η Ούτκιαγκβικ βιώνει το φαινόμενο του «ήλιου του μεσονυχτίου» (midnight sun).

Από τα μέσα Μαΐου έως τις αρχές Αυγούστου, ο ήλιος παραμένει πάνω από τον ορίζοντα όλο το 24ωρο, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το 2026, οι κάτοικοι έζησαν περίπου 84 ημέρες συνεχούς ηλιοφάνειας, από τις 10 Μαΐου έως τις 2 Αυγούστου.

Η εναλλαγή ανάμεσα στην παρατεταμένη ημέρα του καλοκαιριού και την πολική νύχτα του χειμώνα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φαινόμενα της ζωής στον Αρκτικό Κύκλο. Για την Ούτκιαγκβικ, πλέον, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση μέχρι την επιστροφή του ήλιου στις 23 Ιανουαρίου 2027.

Διαβάστε επίσης:

Τζένσεν Χουάνγκ: Ο πρώην CEO της Nvidia συμφώνησε να καταθέσει ενώπιον της Γερουσίας

Fortress America: Το σχέδιο του Πενταγώνου για 90 ημέρες χωρίς ρεύμα και ανεφοδιασμό – Πώς φούντωσαν τα σενάρια για γενικευμένο μπλακ άουτ

Νότια Κορέα: 111 υποψήφιοι πιάστηκαν να αντιγράφουν με AI στις πανεθνικές εξετάσεις – Πώς τους πρόδωσαν τα κινητά τους











