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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ να πραγματοποιούν συνάντηση με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Κατάρ στο Βερολίνο, την Πέμπτη (19/11), σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών διαμεσολάβησης για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στις διαφορές Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με το Κατάρ να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις επαφές των δύο πλευρών.

Ο ρόλος του Κατάρ και οι επαφές με την Ουάσινγκτον

Η Ντόχα αποτελεί βασικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με κορυφαίους αξιωματούχους του Κατάρ να διατηρούν τακτική επαφή με την αμερικανική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι, ο οποίος επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Ο Αλ Θάνι βρισκόταν στο Βερολίνο για συναντήσεις με Γερμανούς αξιωματούχους. Την ίδια περίοδο, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ συμμετείχαν σε συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, γεγονός που συνέπεσε με τη διπλωματική επαφή για το ιρανικό ζήτημα.

Το CNN ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο, ζητώντας σχόλιο για τη συνάντηση.

Τραμπ: «Δεν βιάζομαι να πάρω καμία απόφαση για το Ιράν»

Την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios, το οποίο αποκάλυψε πρώτο τη συνάντηση στο Βερολίνο, ότι δεν προτίθεται να λάβει βιαστικές αποφάσεις σχετικά με το Ιράν.

«Δεν βιάζομαι να πάρω καμία απόφαση για το Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Θα δούμε τι θα συμβεί μετά την αρχή του νέου έτους».

Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη, χωρίς ο ίδιος να προσδιορίζει ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της Ουάσινγκτον.

Σκληρή επίθεση Τραμπ στην Τεχεράνη: «Κοροϊδεύουν τον κόσμο»

Την Παρασκευή (20/11), ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθέτησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα απέναντι στο Ιράν, κατηγορώντας την ιρανική πλευρά ότι «κοροϊδεύει τον κόσμο».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί όρους που ο ίδιος θεωρεί ικανοποιητικούς.

«Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν θέλουν να κάνουν μια συμφωνία που να είναι αποδεκτή από εμένα», δήλωσε.

Οι τοποθετήσεις αυτές έρχονται εν μέσω των συνεχιζόμενων διπλωματικών επαφών, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να αναζητούν ακόμη κοινά αποδεκτούς όρους για μια ενδεχόμενη συμφωνία.

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